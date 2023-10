Czystka seriali Disney - aktor z zażenowaniem wzywa do odpowiedzi

Odświeżony Willow miał być jedną z najmocniejszych pozycji katalogu Disney+ w ubiegłym roku, ale sprawy bardzo szybko potoczyły się na niekorzyść Warwicka Davisa i spółki. Serial nie tylko został skreślony pod kątem produkcji następnych sezonów, ale także całkowicie usunięty z biblioteki platformy. Odtwórca głównej roli nie ukrywa oburzenia i wzywa Disney do komentarza w sprawie.

Fani domagają się dalszej emisji Willow

Miało być pięknie, miało być nostalgicznie, a wyszło… cóż – najwyżej przeciętnie. Willow z końcówki lat 80. rozkochał w sobie widzów dusznym klimatem fantasy i sympatycznym humorem, ale współczesna odsłona klasyka odbiegała od oryginału. Serial – pomimo całkiem nie najgorszych opinii – szybko został skasowany, ku zaskoczeniu nie tylko fanów, ale także i samych aktorów. Wystarczyło zaledwie kilka miesięcy, by Willow stał się ofiarą cięcia kosztów w korporacji.

Źródło: Disney

Choć od tej decyzji minęło już niespełna pół roku, to emocje wciąż pozostają wzburzone. Odtwórca głównej roli – Warwick Davis – we wpisie na X (dawnej Twitter) wezwał Disney do zaproponowania oficjalnego stanowiska, którym aktor mógłby się bronić przed subskrybentami, pytającymi o powód braku dostępności serialu na VOD. Aktor wprost nazywa sprawę żenującą, bo Disney najwyraźniej nie jest chętny do dyskusji.

Tymczasem los Willow podzieliło kilkadziesiąt innych produkcji, takich jak Black Beauty, Marvel’s Project Hero, Stargirl czy Timmy Failure, a ekipy związane z produkcją musiały niemalże natychmiast pożegnać się z pracą przy tych projektach. Nieco wcześniej Disney zwolnił też 7 tys. pracowników różnego szczebla, co miało zapewnić około 5 miliardów zaoszczędzonych dolarów.