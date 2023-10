Netflix ratuje serial Star Trek – kiedy trafi na VOD?

Star Trek: Prodigy miał być puszczeniem oczka do młodszych widzów i łącznikiem między pokoleniami wychowanymi na przygodach kapitana Kirka i spółki, ale serial animowany od Paramount – pomimo całkiem niezłego odbioru – nie spełnił najwyraźniej oczekiwań medialnego giganta. Na szczęście jednak znalazł się cichy bohater, który postanowił uratować Prodigy przed zapomnieniem – Netflix nie tylko wyemituje pierwszy sezon, ale także przyszłoroczną kontynuację.

Star Trek: Prodigy – drugi sezon już w drodze

Fuzja Showtime i Paramount+ namieszała w strukturach obu podmiotów i wpłynęła znacząco na przyszłość kilku franczyz serialowych. Rykoszetem oberwała między innymi animacja Star Trek: Prodigy, opowiadająca historię młodych kosmitów, uciekających „pożyczonym” statkiem z kolonii karnej. Produkcja była kierowana głównie do młodszych odbiorców i stylistyką przypominała nieco Star Wars: Rebelianci, choć w kwestii sukcesu na rynku porównanie to jest krzywdzące w stosunku do serialu Disneya. Rebelianci mogą bowiem pochwalić się czterema dobrze ocenianymi sezonami, a tymczasem Star Trek: Prodigy otarło się o wymazanie z kart historii przez zaistniałe w trakcie fuzji niejasności finansowe. Otarło się, bo Netflix postanowił wyciągnąć pomocną dłoń i przyjąć serial na pokład czerwonej platformy streamingowej.

Star Trek: Prodigy otrzymał do tej pory tylko jeden sezon i to właśnie on trafi na Netflix jeszcze w tym roku. Co ciekawe gigant wspomoże też publikację drugiego sezonu serialu, który ma trafić do biblioteki platformy w bliżej nieokreślonym 2024 roku.