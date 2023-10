Aaron Korsh rozpoczął prace nad nowym Suits/W garniturach

Suits bije rekordy popularności

Plotki na temat kontynuacji serialu Suits (polski tytuł "W garniturach") pojawiły się już kilka tygodni temu, gdy okazało się jaką popularnością serial cieszy się on obecnie na Netfliksie. Wtedy jednak twórcy tej produkcji, na czele z głównym scenarzystą, którym jest Aaron Korsh, nie byli przekonani do tego pomysłu. Szał na Suits jednak nie mija i wygląda na to, że to wreszcie przekonało producentów do stworzenia czegoś nowego. Jak podaje Variety, NBCUniversal rozpoczęło wstępne prace nad nowym serialem, ale jest to jeszcze bardzo wstępna koncepcja i na dobrą sprawę nie wiadomo o czym miałby być nowy serial.

Aaron Korsh wraca jednak do pracy z producentami wykonawczymi oryginału i zamierza stworzyć serial w świecie Suits, który jednak nie będzie ani kontynuacją, ani prequelem czy spin-offem. Wygląda więc na to, że pojawi się całkiem nowa obsada w całkiem nowym miejscu, ale w podobnym tonie jak oryginał. Mało kto wie, że początkowo Suits miało być historią bankierów inwestycyjnych, a nie prawników, więc może tym razem serial pójdzie w tym kierunku? Wygląda też na to, że z produkcji spin-offu producentów wyleczyła przeciętna popularność serialu Pearson, który skupiał się na Jessice Pearson (Gina Torres), jednej z bohaterek pierwszych sezonów Suits. Produkcja zakończyła się po jednym sezonie.

NBCUniversal to studio produkcyjne, nie wiadomo zatem na jaką antenę miałby trafić nowy serial. Suits powstawał na zlecenie sieci USA Network, która obecnie odeszła od tego typu produkcji. Jestem jednak przekonany, że serialem może być zainteresowany jeden z gigantów streamingu. Produkcja takiego serialu jak Suits pod wieloma względami jest tańsza niż wielkich produkcji pokroju Gry o Tron, Stranger Things czy Domu z papieru. Jednocześnie jak widać potrafi przyciągnąć przed ekrany miliony widzów, więc kto wie czy nie jesteśmy świadkami całkiem nowego trendu na rynku VOD.