Zakupy, restauracja i rozrywka w jednym? To nie galeria handlowa. To... Netflix

Czy jesteś w stanie wyobrazić sobie sklep Netflix? Jeśli tak, mamy dobrą wiadomość. Takie sklepy powstaną i to już za niedługo. Co w nich znajdziemy? Dokładnie to, o czym pomyślałeś w pierwszej chwili, ale też znacznie więcej. Oto koncept Netflix House.

Choć mogłoby się wydawać, że Netfliksowi wiedzie się naprawdę bardzo dobrze, w rzeczywistości jest nieco inaczej. Widać wyraźnie, że platforma usilnie próbuje znaleźć nowe źródła finansowania swojej działalności. Do tej pory poszukiwanie pieniędzy skupione było jednak na tym, czego najbardziej nie lubimy. Abonament Netflix drożeje i nic nie zwiastuje, by ten trend kiedykolwiek miał się odwrócić. To jednak zdecydowanie zbyt mało, by zaspokoić ambitne cele zarządu.

W sklepach z zabawkami i upominkami bez trudu znajdziemy produkty ozdobione logotypami czy postaciami znanymi z filmów i seriali z tej platformy. Czy da się na tym zarobić? Z pewnością, jednak Netfliksowi to wciąż mało. Przyszła pora na to, by przestać polegać na partnerach i zacząć działać na własną rękę. Czym będzie Netflix House? Najprościej rzecz ujmując rajem dla miłośników produkcji ukazujących się właśnie w tym serwisie VoD. Co jeszcze warto o nim wiedzieć? Oto garść informacji.

Pierwsze Netflix House powstaną już niedługo

O planach platformy Netflix na najbliższe lata dowiadujemy się z wypowiedzi dla redakcji Bloomberg. To właśnie w niej znalazły się pierwsze informacje precyzujące datę powstania Domów Netflix i to, co w nich znajdziemy. Zgodnie z zapowiedzią pierwszy Netflix House powstanie na terenie USA do 2025 roku, by właśnie wtedy zostać otwartym. Czy będzie można w nim nabyć pamiątki i ubrania związane z ulubionym serialem? Oczywiście, to podstawowy cel tych sklepów. Na tym jednak oferta wcale się nie skończy.

Dom Netflix to miejsce spotkań z ulubionym uniwersum

Jak czytamy, Netflix House ma być miejscem stworzonym od początku do końca z myślą o fanach. Oznacza to, że poza tradycyjnym asortymentem sklepu z pamiątkami zaoferuje znacznie więcej. Przede wszystkim będzie to również restauracja, której goście otrzymają możliwość konsumowania posiłków we wnętrzu z klimatem rodem z ulubionego filmy czy serialu.

Na restauracji plany sieci Netflix się nie kończą. Netflix House ma być pełnym doznań i wrażeń miejscem spotkania z ulubionym uniwersum. Jak będzie to działało w praktyce? Można się wyłącznie domyślić, że będzie to wnętrze stylizowane na określoną produkcję Netflix, pełne interaktywnych elementów.

Niestety na ten moment nie wiadomo, czy jakikolwiek sklep Netflix House powstanie poza USA. Mam jednak wrażenie, że najbardziej zagorzali fani produkcji tego serwisu poświęcą sporą kwotę na przelot do Stanów Zjednoczonych, byle tylko znaleźć się w miejscu tak mocno kojarzącym się ze światem, w którym obracają się ulubieni bohaterowie.