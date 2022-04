Sąd w Moskwie wydał wyrok przeciwko Wikipedii. Strona musi zapłacić karę za rozpowszechnianie "fake newsów" i niestosowanie się do nakazu usunięcia wpisów dotyczących inwazji Rosji na Ukrainę.

1 kwietnia pisaliśmy, że Roskomnadzor planuje ukarać Wikipedię za to, że na platformie cały czas dostępne są informacje “niezgodne z prawem” - czyli takie, które opisują trwającą wojnę na terytorium Ukrainy. Za rozpowszechnianie fałszywych - według Roskomnadzor - treści, Wikipedia ma otrzymać karę w wysokości 4 milionów rubli, czyli około 200 tysięcy złotych. I choć wyglądało to na żart z okazji Prima Aprilis, Rosjanie dopięli swego. Sprawa trafiła do sądu, a tamtejszy wymiar sprawiedliwości uznał, że Roskomnadzor ma rację i trzeba ukarać przeciwników Rosji. Głównym powodem jest odmowa usunięcia treści, które strona rosyjska uznaje za niedokładne lub wręcz fałszywe - chodzi oczywiście o "specjalną operację wojskową Rosji w Ukrainie", która w rzeczywistości jest inwazją rosyjskich wojsk na niepodległe państwo.

5 mln rubli kary dla Wikipedii za pisanie prawdy o inwazji Rosji na Ukrainę

Źródło: Depositphotos

Na Wikipedię i jej właściciela Wikimedia Foundation nałożona została pierwsza taka kara. Jak podaje agencji Reutera powołując się na doniesienia z Interfax, rosyjski sąd nakazał Fundacji zapłacenie 3 mln rubli (ok. 183 tys. zł). Inne źródła podają też, że tym samym czasie rozpatrywany był drugi wniosek rosyjskiego regulatora, który żądał od Wikipedii usunięcia innych materiałów, które w jego opinii są dla Rosji krzywdzące i wprowadzające czytelnika w błąd. I także opisywały przebieg działań wojennych na terenie Ukrainy. Również ten wniosek został pozytywnie rozpatrzony przez sąd - nakładając na Wikimedia Foundation dodatkowe 2 mln rubli (ok. kary 122 tys. zł).

Na ten moment nie wiadomo, jak na wyroki moskiewskiego sądu zareaguje Wikimedia Foundation. Już wcześniej fundacja stała na stanowisku, że nie zamierza ulegać naciskom rosyjskiego regulatora. Jej przedstawiciele przy okazji wezwań ze strony Roskomnadzor podkreślali, że nie cofną się w obliczu prób cenzurowania i zastraszania. Wikipedia będzie podtrzymywać misję dostarczania darmowej wiedzy światu.

Stock Image from Depositphotos