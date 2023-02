Wikipedia antyislamska? Platforma zablokowana za „bluźniercze" treści

Na początku lutego pakistański urząd ds. Telekomunikacji przesłał do zarządu Wikimedia Fundation ostrzeżenie, o wstrzymaniu usług Wikipedii na terenie kraju. Organizacja dostała 48 godzin na usunięcie treści, które pakistański organ uznał za nielegalne. Strony nie doszły do porozumienia, w związku z czym najpopularniejsze źródło internetowej wiedzy zostało całkowicie zablokowane.

Pakistan – zamachy, głód i cenzura

Sytuacja w Pakistanie jest dramatyczna. Kryzys klimatyczny, ostre niedożywienie – zwłaszcza pośród dzieci – liczne choroby i epidemie, a na dokładkę zamachy bombowe, prowadzące do niestabilnych nastrojów społecznych. Na domiar złego obywatele kraju stracili dostęp do ważnego źródła wiedzy, jakim była Wikipedia. Dlaczego? Przez bluźniercze treści.

Pakistański organ jak zapowiedział, tak zrobił. Na oficjalnie stronie Wikimedia Foundation poinformowano, że wewnętrzne raporty wykazują brak dostępności usług Wikimedia i Wikipedii na terenie Pakistanu – jeszcze do niedawna korzystało nich przeszło 50 milionów użytkowników.

Atak na równy dostęp do informacji

Nie jest do końca jasne, o jakie publikacje poszło, ale z badania przeprowadzonego przez OpenNet Initiative wynika, że pakistański rząd domagał się reakcji w sprawie treści „bluźnierczych, antyislamskich, lub zagrażających bezpieczeństwu wewnętrznemu”, co oznacza, że zakres może być ogromny. I to co ciekawe nie pierwszy taki ruch, bo organ cenzurujący już wcześniej dobierał się do dużych platform społecznościowych – w 2008 roku zablokowano dostęp do YouTube, a w 2020 ten sam los spotkał TikToka.

„Wikimedia Foundation uważa, że ​​dostęp do wiedzy jest prawem człowieka. Wikipedia to największa na świecie encyklopedia internetowa i główne źródło zaufanych informacji dla milionów. Jest to stale rosnący zapis historii, który daje ludziom z różnych środowisk możliwość przyczynienia się do zrozumienia ich religii, dziedzictwa i kultury przez wszystkich"

Źródło: Depositphotos

Stanowisko Wikimedia Foundation jest jasne – organizacja uważa postawę pakistańskiego urzędu za atak na wolną wiedzę i równy dostęp do informacji. Podmiot w oficjalnym komunikacie stwierdził, że reakcja władz niszczy rzetelną pracę społeczności redaktorów, dostarczających treści edukacyjne i historyczne.

Przedstawiciele Wikipedii wciąż prowadzą rozmowy z pakistańskim rządem nad przywróceniem dostępu do zasobów platformy na terenie kraju, ale interesy obu stron są sprzeczne. Serwis chce sprzeciwiać się cenzurze i opublikował nawet specjalną zakładkę, odnośnie prób blokowania Wikipedii przez władze różnych państw. Na ten moment nie wiadomo kiedy – i czy w ogóle – Wiki zostanie przywrócone w Pakistanie. Włodarze platformy są jednak dobrej myśli.

„Mamy nadzieję, że rząd Pakistanu przyłączy się do Wikimedia Foundation w zobowiązaniu do uznania wiedzy za prawo człowieka i szybko przywróci dostęp do Wikipedii i projektów Wikimedia, aby mieszkańcy Pakistanu mogli nadal otrzymywać wiedzę i dzielić się nią ze światem"

Stock image form Depositphotos