Niedawno pisaliśmy o Marcinie Dorocińskim, który wystąpił w serialu "Erynie". Produkcja TVP miała trafić na Netfliksa, ale drogi obydwu firm się rozeszły i TVP stawia na własny serwis. Fani Marcina Dorocińskiego nie będą musieli jednak długo czekać, by zobaczyć jednego z popularniejszych polskich aktorów na platformie Netfliksa, bo 2. sezon "Wikingowie Valhalla" zadebiutuje tam już 12 stycznia. Serial jest spin-offem bardzo popularnej serii "Wikingowie", która zakończyła się na 6. sezonie w 2020 roku, ale historia nie została definitywnie zamknięta, gdyż twórcy rozważają powrót z nowymi odcinkami.

Marcin Dorociński w 2. sezonie Wikingowie: Valhalla

Marcin Dorociński jako król Jarosław Mądry w 2. sezonie "Wikingowie: Valhalla"

Zanim to jednak nastąpi będziemy mieli szansę zobaczyć naszego rodaka w międzynarodowej i oglądanej na całym świecie produkcji Netfliksa. Dziś wiemy, że zagra on króla Jarosława Mądrego, a jedno ze zdjęć opublikowanych przez portal Deadline ukazuje nam tę postać. Wcześniej mieliśmy szansę oglądać Dorocińskiego w "Gambicie królowej" - jednym z najchętniej oglądanych seriali Netfliksa wokół globu - a za kilka miesięcy będziemy mogli obejrzeć prawdziwy blockbuster z jego udziałem, bo wystąpił obok Toma Cruise'a w nadchodzącej kolejnej odsłonie "Mission:Impossible: Dead Reckoning". Bardzo długo utrzymywano tę informację w tajemnicy, ale aktor sam wyjawił ją w końcu na swoim koncie na Instagramie. Do tej pory nie wiemy jednak, kogo zagra Dorociński w nowej części M:I.

Wikingowie: Valhalla - 2. sezon już w 2023

Fabuła serialu Wikingowie: Walhalla rozgrywa się na początku XI wieku i pokazuje historię najsłynniejszych wikingów, czyli Leifa Eriksona, Freydis, Haralda Srogiego i normańskiego króla Wilhelma Zdobywcy. Bohaterowie będą przecierać szlaki i walczyć o przetrwanie w ciągle zmieniającym się i ewoluującym świecie. W obsadzie znaleźli się też: Sam Corlett, Frida Gustavsson, Leo Suter, Bradley Freegard, Jóhannes Jóhannesson, Laura Berlin, David Oakes i Caroline Henderson