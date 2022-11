Black Week w Vectra

Zaczynamy więc od Vectry i promocji dla obecnych klientów, którzy akurat zastanawiają się nad zwiększeniem dostępnego limitu prędkości w swojej ofercie na internet stacjonarny. Od dziś do 28 listopada, jeśli zdecydują się na podwyższenie prędkości o dwa poziomy, czyli na przykład ze 150 Mb/s do 600 Mb/s za 29,99 zł miesięcznie, w prezencie otrzymają na cały okres umowy dostęp do Netfliksa.

Można też zdecydować się na podwyższenie limitu o jeden poziom za 5 zł miesięcznie, ale już bez bonusu w postaci Netfliksa. Dodatkowo, również obecni klienci Vectry dostaną teraz za darmo na 6 miesięcy dostęp do Pakietów Premium, obejmujących kanały HBO, CANAL+ i Eleven Sports.

Co dla nowych klientów? W ofercie komórkowej można zamówić teraz pakiet z nielimitowanymi rozmowami komórkowymi i stacjonarnymi, nielimitowanymi wiadomościami SMS/MMS i transferem danych 10 GB za jedyne 14,99 zł miesięcznie - to teraz chyba najtańsza opcja na rynku za taki pakiet.

Przy droższych pakietach - za 24,99 zł (30 GB transferu) i za 34,99 zł (60 GB), nowi klienci będą mogli skorzystać z dostępu do HBO MAX na pół roku - to wystarczający czas na zapoznanie się z biblioteką filmów i seriali w tym serwisie streamingowym.

Równie atrakcyjnie wygląda oferta na internet stacjonarny, w kwocie 59,99 zł miesięcznie (49,99 zł bez telewizji) możemy zamówić sobie pakiet z limitem 600 Mb/s, dekoderem TV Smart 4K BOX (przyda się na mistrzostwa świata w piłce nożnej) oraz routerem WiFi 6 - w tej samej cenie jest niższa prędkość do 300 Mb/s, ale ze zwykłym routerem.

Szczególnie atrakcyjnie wygląda pakiet za zaledwie 10 zł więcej - 69,99 zł, gdzie skorzystamy z limitu prędkości aż 1,2 Gb/s (na grafice brakuje routera WiFi 6, ale w szczegółach znalazłem info, iż też jest dostępny).

Co ważne, wszystkie powyższe oferty dostępne są bez okresu zobowiązania, w przypadku oferty komórkowej również bez opłaty na start, a przy internecie tylko 1 zł za instalację.

Black Week w Play

Play na Black Week przygotował dwie promocje - sprzętową i ofertową. Jeśli chodzi o sprzęt, nowi klienci i przedłużający mowę w abonamentach M, L lub Homebox, zapłacą taniej za poniższe urządzenia:

vivo V21 5G za 1799 zł, w promocji na Black Week za 799 zł – 1000 zł taniej

Motorola Edge 30 neo 5G za 1899 zł, w promocji na Black Week za 1199 zł – 700 zł taniej (inteligentny głośnik Lenovo Smart Clock 2 w prezencie)

Samsung Galaxy Watch4 40mm za 1099 zł, w promocji na Black Week za 599 zł – 500 zł taniej

Hammer Energy 2 Eco za 899 zł, w promocji na Black Week za 539 zł – 360 zł taniej

Realme 9 5G za 1099 zł, w promocji na Black Week za 849 zł – 250 zł taniej

W przypadku promocji ofertowych, podwojone zostaną limity prędkości transferu danych w abonamentach: M do 120 GB internetu, w L do 240 GB, a w Homebox do 300 GB transmisji - na cały okres umowy.

Ciekawie wygląda promocja na abonament M, który można teraz zamówić za 40 zł miesięcznie (tyle kosztuje pakiet 5G w ofercie na kartę Play z 50 GB transferu danych). W planie tym mamy pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz 120 GB transferu danych na rok, po roku 60 GB. W opcji abonamentu ze smartfonem podwojona liczba GB dostępna jest przez całą umowę.

Black Week w T-Mobile

T-Mobile udostępnia na razie jedynie promocje sprzętowe, na Black Week kupimy taniej 12 urządzeń - podane ceny dostępne są przy abonamencie M Nielimitowana:

Samsung Galaxy A23 5G 4/64 GB za 1399 zł, w promocji na Black Week za 999 zł – 400 zł taniej

realme 9 8/128 GB za 1399 zł, w promocji na Black Week za 999 zł – 400 zł taniej

Xiaomi Redmi Note 11s 6/128 GB za 1449 zł, w promocji na Black Week za 999 zł – 450 zł taniej

Philips TV 65OLED707/12 za 7999 zł, w promocji na Black Week za 5899 zł – 2100 zł taniej

Motorola Moto G31 4/64 GB za 899 zł, w promocji na Black Week za 699 zł – 200 zł taniej

Motorola Moto G42 6/128 GB za 1099 zł, w promocji na Black Week za 899 zł – 200 zł taniej

Oppo Reno7 Lite 5G 8/128 GB za 1989 zł, w promocji na Black Week za 1689 zł – 200 zł taniej

Oppo Reno7 5G 8/256 GB za 2699 zł, w promocji na Black Week za 2099 zł – 600 zł taniej

realme GT 2 Pro 5G 12/256 GB za 3699 zł, w promocji na Black Week za 3199 zł – 500 zł taniej

realme GT Neo 3 5G 12/256 GB za 3299 zł, w promocji na Black Week za 2899 zł – 400 zł taniej

realme GT Neo 3T 5G 8/128 GB za 2099 zł, w promocji na Black Week za 1699 zł – 400 zł taniej

realme Pad Wi-Fi 4/64 GB za 1099 zł, w promocji na Black Week za 799 zł – 300 zł taniej

Wszystkie urządzenia można zakupić online z dodatkowym rabatem 50 zł, z kodem BLACKWEEK do wpisania na stronie zamówienia.

Źródło: Vectra/Play/T-Mobile.

