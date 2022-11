Osoby, które wstrzymały się z zakupem światłowodów i telewizji do okresu przedświątecznego podjęły słuszną decyzję, bo właśnie trafiła się atrakcyjna promocja na te usługi i to na cały okres umowy.

Darmowy Netflix w najtańszym pakiecie światłowodów z telewizją

Darmowy Netflix w ofercie naszych operatorów nie jest rzadkością, ale rzadkością jest udostępnienie go na cały okres umowy. Tak jest teraz w przypadku aktualnej oferty UPC/Play - wprawdzie umowę zawieramy tu na rok, ale to taki okres, że za kolejny rok możemy spodziewać się w tym samym czasie również ciekawych promocji.

Tak więc za 55 zł miesięcznie, klienci Play mogą zamówić sobie teraz światłowody z limitem prędkości do 300 Mb/s, telewizją z 135 kanałami (111 HD), modem, dekoderem i instalacją za 1 zł. W prezencie na cały okres umowy dołączany jest do tego zestawu dostęp do Planu Podstawowego Netflx, którego regularna cena to 29 zł (pamiętajmy, że od listopada to już jakość HD, nie SD).

Odejmując koszt Netfliksa, za same światłowody i telewizję zapłacimy więc zaledwie 26 zł miesięcznie.

Darmowy Netflix i Viaplay ze światłowodami i telewizją

W dwóch droższych abonamentach ze światłowodami i telewizją, do darmowego Netfliksa dochodzi też darmowy dostęp do serwisu Viaplay. W przypadku Viaplay dla przypomnienia - regularna jego cena wynosi obecnie 34 zł miesięcznie, a od marca ma wzrosnąć aż do 55 zł.

I tak, za 85 zł miesięcznie, oprócz Netfliksa i Viaplay w pakiecie dostajemy światłowody z limitem prędkości do 600 Mb/s oraz dostęp do 174 kanałów telewizyjnych (141 HD). Z kolei w przypadku światłowodów z limitem do 1 Gb/s i telewizji z 184 kanałami (146 HD) miesięczny koszt zestawu wyniesie 110 zł. W obu planach dostajemy też dekoder 4K z nagrywarką.

Netflix za darmo na 4 miesiące z samymi światłowodami

Jeśli zdecydujemy się na wykupienie samych światłowodów bez telewizji, dostęp do Netfliksa za darmo będzie obowiązywał przez 4 miesiące. Tak więc do poszczególnych cen za prędkości do 300 Mb/s - 40 zł, 600 Mb/s - 50 zł i 1 Gb/s - 70 zł miesięcznie, będzie trzeba od piątego miesiąca doliczyć 29 zł miesięcznie.

Co ważne - darmowy Netflix obowiązuje tylko w przypadku nowych klientów UPC oraz wszystkich - obecnych i nowych klientów Play, według poniższego warunku:

Plan Podstawowy Netflix w ramach umowy na Internet Elastyczny na 12 miesięcy, którą musisz zawrzeć z Play w ciągu 15 dni kalendarzowych od zamówienia usługi UPC. Wymaga utrzymania aktywnej umowy z UPC w opisanej wyżej promocji i zgody na wymianę danych pomiędzy UPC i Play. Po okresie promocji Play nalicza opłatę 29 zł za dostęp do Netflix Plan Podstawowy. Z Netflix w prezencie można skorzystać tylko raz.

Netflix za darmo na pół roku z samą telewizją

W przypadku wykupienia samej telewizji (od 50 zł miesięcznie - 110 kanałów z Viaplay za darmo), darmowy Netflix dostępny będzie przez okres pół roku, a w opcji Telewizja od Play za 30 zł miesięcznie (55 kanałów) - przez 3 miesiące . Tu dla odróżnienia, po okresie promocyjnym możemy zrezygnować z Netfliksa.

Źródło: Play.