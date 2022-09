Intel pokazuje możliwości WiFi 7 - 5 Gbps to nie problem

Mogłoby się wydawać, że dopiero powoli przyzwyczajamy się do technologii WiFi 6, a tu za rogiem czeka już WiFi 7. Intel chce wprowadzić nowy standard do praktycznego użytku już w 2024 roku, a argumentuje to znacznie większymi możliwościami, które właśnie pokazano przy współpracy z Broadcomem.

WiFi 7 nawet 5 razy szybsze niż WiFi 6

Rozwój możliwości sieci bezprzewodowych WiFi w ostatnich latach jest bardzo znaczący. Dzięki temu coraz więcej urządzeń w naszych domach komunikuje się z siecią bezprzewodowo bez szkody dla przepustowości czy komfortu korzystania z internetu. Duża w tym zasługa wprowadzenia do powszechnego użycia zakresu 5 GHz, który pozwala na wykorzystanie szerszych kanałów, a co za tym idzie przesyłanie większej ilości danych. Obecnie korzystając z WiFi 6 i kanału o szerokości 80 MHz można osiągnąć transfery rzędu 1 Gbps, czyli na poziomie typowego połączenia kablowego typu LAN.

W sprzedaży dostępne są też urządzenia WiFi 6E, które dodają obsługę pasma 6 GHz, a wraz z nim dodatkowe kanały co podwoiło przepustowość do 2 Gbps (przy wykorzystaniu pasma 160 MHz). Mowa tu oczywiście o realnych wartościach, a nie teoretycznych wynikach publikowanych na stronach internetowych producentów sprzętu sieciowego, którzy często sumują przepustowość z różnych zakresów (2.4 GHz i 5 GHz) podając wartości rzędu 3 czy 5 Gbps. Takie prędkości pozwoli osiągać bez większych problemów dopiero standard WiFi 7 (802.11be), który również korzysta z pasma 6 GHz, ale może połączyć kilka kanałów zajmując pasmo 320 MHz. Dodając do tego nową modulację sygnału, realne jest osiągnięcie transferów rzędu właśnie 5 Gbps, co na poniższym materiale wideo pokazali przedstawiciele Intela oraz Broadcoma.

Standard WiFi 7 nie jest jeszcze do końca sfinalizowany, powyższa prezentacja to pierwszy przykład jak dwóch różnych producentów sprzętu sieciowego łączy swoje produkty w standardzie WiFi 7 i zapewnia ich bezproblemową komunikację. Zanim jednak pierwsze takie urządzenia pojawią się w sprzedaży minie około 2 lata. Większej popularyzacji WiFi 7 można się zatem spodziewać dopiero od 2024 roku. Obawiam się tylko, że będzie to wiązało się z jeszcze większymi kosztami samych urządzeń.

Dzisiaj za zestaw mesh w standardzie WiFi 6 trzeba zapłacić około 1000-1500 PLN (2-3 moduły), podczas gdy zestawy WiFi 5 kosztują bliżej 500 PLN. Jeśli takie dysproporcje miałyby się utrzymać, to pewnie za zestaw WiFi 7 trzeba będzie wyłożyć grubo ponad 2000 PLN, co robi się już znaczącą kwota. Tym bardziej, że w obecnych czasach ten 1 Gbps przepustowości jest i tak więcej niż wystarczający. Postępu jednak nie można zatrzymać, a Intel zapowiada, że WiFi 7 może być tym czym jest 5G dla smartfonów. Większa przepustowość i mniejsze opóźnienia zapewnią nowe możliwości bezprzewodowego przesyłania obrazu 4K czy nawet 8K, a także tworzenie jeszcze lepszych narzędzi do obsługi wirtualnej rzeczywistości. Wygląda więc na to, że powoli zmierzamy do całkowitego wyeliminowania kabli, przynajmniej w domowych instalacjach.