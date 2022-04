Do tej pory Play jako jedyny operator niejako przymuszał nowych klientów, którym zależało na dużych paczkach danych w ofertach internetu mobilnego, do wybierania ich wraz z routerem. Teraz się to zmieniło, więc jeśli wolicie sami kupować urządzenia w sklepie lub posiadacie takowe, możecie aktywować wybrane pakiety bez routera.

To też dobra okazja aby przyjrzeć się aktualnym najlepszym ofertom na domowy internet mobilny u wszystkich naszych operatorów infrastrukturalnych: Orange, Play, Plus i T-Mobile. Jak najlepsze, to z jak największymi limitami transferu danych, więc zestawienie podzielimy na trzy części: oferty na domowy internet mobilny z limitem transferu danych na poziomie minimum 250 GB, 500 GB i 1 TB.

Domowy internet mobilny z minimum 250 GB transferu danych

W tej kategorii pominiemy Orange, bo ten operator ma tylko jeden pakiet z dużą paczką danych, która pojawi się za chwilę. Play za pakiet 250 GB transferu danych na pełnej prędkości pobiera opłatę w wysokości 65 zł miesięcznie.

Do tego w bonusie mamy miesiąc dostępu do serwisu streamingowego z filmami i serialami Amazon Prime Video.

Plus z kolei, plan z tym samym limitem 250 GB wycenił na nieco więcej, bo 75 zł miesięcznie, ale pierwszy miesiąc mamy za darmo, więc w rezultacie koszt ten wyniesie 71,8 zł miesięcznie. Do tego dochodzi dostęp do serwisu streamingowego z muzyką TIDAL o wartości 19,99 zł miesięcznie na cały okres umowy za darmo.

T-Mobile jako jedyny operator nie limituje transferu danych w ofercie na domowy internet mobilny, jedynie ogranicza jego prędkość. Za 60 zł miesięcznie możemy korzystać z nielimitowanego dostępu do sieci z ograniczeniem prędkości do 30 Mb/s.

Domowy internet mobilny z limitem 250 GB Orange Play Plus T-Mobile Limit transferu danych Brak 250 GB 250 GB do 30 Mb/s Bonus Brak Amazon Prime na miesiąc Tidal na całą umowę Brak limitu danych Dostęp do 5G Brak Jest Jest Brak Abonament Brak 65,00 zł 75,00 zł 60,00 zł

Domowy internet mobilny z minimum 500 GB transferu danych

To jedyna kategoria, w której pojawi się wspomniany już wcześniej pakiet w Orange, z limitem transferu danych 500 GB, w tym 50 GB poza strefą domową. W bonusie otrzymujemy darmowy transfer w nocy od 00:00 do 8:00, całość za 59,99 zł miesięcznie.

W Play pakiet z limitem transferu 500 GB kosztuje 75 zł, podobie w bonusie jest tu dostęp do Amazon Video na miesiąc w cenie.

Plus taki sam limit transferu danych na pełnej prędkości oferuje w cenie 100 zł, z TIDAL na cały okres umowy.

Natomiast w T-Mobile, jeszcze do 20 kwietnia przy zakupie online możecie zakupić droższy pakiet w cenie tańszego za 60 zł z ograniczeniem prędkości do 60 Mb/s.

Domowy internet mobilny z limitem 500 GB Orange Play Plus T-Mobile Limit transferu danych 500 GB 500 GB 500 GB do 60 Mb/s Bonus Darmowy transfer danych w nocy Amazon Prime na miesiąc Tidal na całą umowę Brak limitu danych Dostęp do 5G Brak Jest Jest Brak Abonament 59,99 zł 75,00 zł 100,00 zł 60,00 zł

Domowy internet mobilny z minimum 1 TB transferu danych

Ponownie bez Orange, przechodzimy do Play, gdzie za limit 1 TB transferu danych w miesiącu zapłacimy 150 zł, w Plusie z kolei kosztuje on już 200 zł.

Domowy internet mobilny z limitem 1 TB Orange Play Plus T-Mobile Limit transferu danych Brak 1 TB 1 TB do 90 Mb/s Bonus Brak Amazon Prime na miesiąc Tidal na całą umowę Brak limitu danych Dostęp do 5G Brak Jest Jest Jest Abonament Brak 150,00 zł 200,00 zł 80,00 zł

Ciekawa sytuacja przedstawia się natomiast w T-Mobile. W najdroższym pakiecie za 80 zł, dostępne mamy ograniczenie prędkości do 90 Mb/s, ale pod tabelką możemy znaleźć taką oto jego legendę:

Internet domowy w technologii 4G/LTE. W opcji usługi do 90 Mb/s (Internet domowy L) Abonent ma automatycznie aktywowany dostęp do technologii 5G w T-Mobile.

Co oznacza, że w końcu przynajmniej w jednym z tych nielimitowanych pakietów dostępna jest technologia 5G. We wcześniejszej wersji tych samych planów w podobnych opisie mogliśmy przeczytać, iż we wszystkich pakietach dostępna jest tylko technologia 4G/LTE.

