Najlepsza i najtańsza oferta komórkowa dla korzystających na co dzień z WiFi w smartfonie

Po ponad dekadzie borykania się z różnymi ofertami na internet mobilny w domu, pojawił się w nim w końcu internet stacjonarny i jak ręką odjął licznik GB w mojej aplikacji mobilnej do obsługi konta stanął w miejscu. Zacząłem więc rozglądać się za ofertą z mniejszą paczką danych, których już zwyczajnie nie potrzebuje aż tyle.

Jako, że korzystałem z oferty hybrydowej w Orange Flex - główna karta SIM w smartfonie i dodatkowa z tym samym numerem do internetu mobilnego w routerze WiFi, całkowite zużycie transferu danych w telefonie i w domu widziałem w aplikacji.

Po przejściu na internet stacjonarny rzadko już zaglądałem w zużycie danych, które w Orange Flex schowane jest od jakiegoś czasu głęboko w menu. Jednak kilka dni temu sprawdziłem z ciekawości i okazało się, że od 10 kwietnia do 10 maja zużyłem w smartfonie niespełna 2 GB (nawet mimo wyjazdu majówkowego), kiedy to w połączeniu z internetem mobilnym w domu było to nierzadko blisko 100 GB miesięcznie.

Tak więc różnica znacząca, która pewnie z czasem poskutkuje zmianą oferty. Na tę chwilę zastanawiam się nad ofertą na kartę, powstrzymuje mnie jednak przyzwyczajenie do wygody subskrypcji.

Niemniej postanowiłem zrobić już teraz przegląd ofert z nielimitowanymi rozmowami stacjonarnymi i komórkowymi, nielimitowanymi wiadomościami SMS/MMS oraz niewielkim transferem danych. Być może przyda się on tym z Was, którzy przez większość dnia pozostają w zasięgu sieci WiFi - czy to w domu, czy w pracy.

Najlepsza oferta komórkowa w zasięgu sieci Orange

W zasięgu sieci Orange możemy wybierać spośród czterech ofert: abonament w Orange, oferta na kartę w Orange, nju mobile abonament, nju mobile na kartę i Orange Flex.

Najtańszy nielimitowany na rozmowy i wiadomości abonament w Orange kosztuje 40, zł, najtańszy pakiet na kartę 30 zł miesięcznie, a w nju mobile abonament i na kartę - 29 zł.

Najlepszą więc opcją będzie tu subskrypcja w Orange Flex za 25 zł miesięcznie z limitem transferu danych 15 GB w miesiącu, co w zupełności powinno wystarczyć, nawet jeśli intensywnie korzystamy ze smartfona poza WiFi.

Najlepsza oferta komórkowa w zasięgu sieci Play

W zasięgu sieci Play najlepszą propozycję wybrałem drogą eliminacji. Dobrze wygląda oferta na kartę w Play i Fakt Mobile za 25 zł z limitem 10 GB transferu danych, jednak w Play nie ma w tym pakiecie MMS-ów, w Fakt są.

Jednak Fakt Mobile wygląda gorzej w porównaniu z ofertą na kartę Mobile Vikings, gdzie w tej samej kwocie mamy 25 GB - nawet jak to za duży pakiet na nasze potrzeby, to jednak w tej samej cenie chyba lepiej wybrać więcej.

Rozpatrywałem jeszcze elastyczną ofertę Virgin Mobile za 15 zł miesięcznie, ale brakuje w niej MMS-ów, a w przypadku transferu danych płacimy 1 zł za każdy zużyty 1 GB. Tak więc już przy 10 GB cenowo zrównałoby się to z planem w Mobile Vikings.

Oczywiście w przypadku, gdy zależy Wam również na roamingu w UE wg zasady RLAH, to najlepszą opcją będzie Fakt Mobile, w przeciwnym wypadku Mobile Vikings.

Najlepsza oferta komórkowa w zasięgu sieci Plus

W zasięgu sieci Plus jest największy wybór, ostatecznie wybrałem tu trzy oferty pod rozwagę. Lajt Mobile za 19,99 zł miesięcznie z limitem 10 GB oraz a2mobile za 19,90 zł - również z limitem 10 GB w miesiącu.

Jednak za ofertą Lajt Mobile przemawia pakiet wakacyjny w roamingu UE. Z kolei jednocześnie to problem, dla osób, które więcej podróżują po UE, bo po przekroczeniu 50 minut rozmów lub 50 SMS-ów w miesiącu w roamingu, przestaje działać Bonus Krajowy i do opłaty miesięcznej doliczana jest kwota 20 zł.

Tak więc w takim przypadku najkorzystniej i najbezpieczniej skorzystać z oferty Plush za 25 zł miesięcznie z limitem 15 GB transferu danych w miesiącu.

Najlepsza oferta komórkowa w zasięgu sieci T-Mobile

W T-Mobile jest najmniejszy, ale i najprostszy wybór - subskrypcja Heyah 01 za 19,99 zł, z pełnym no limit na rozmowy i wiadomości oraz 20 GB transferu danych.

Najlepsza oferta komórkowa

Najlepszą opcją ze wszystkich ofert w zasięgu każdego z operatorów, pod względem ceny będzie: Heyah 01, a pod względem zawartości: Orange Flex (eSIM + darmowa dodatkowa karta SIM/eSIM z tym samym numerem).

