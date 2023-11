Szykuje portfele. Wieża Avengersów z LEGO kosztuje krocie

LEGO swoją przygodę na rynku zabawek dla dzieci rozpoczęło już w latach 30. ubiegłego wieku, jednak to dopiero 1949 r. przyniósł pierwszy zestaw - Automatic Binding Bricks pozwalający na tworzenie budowli z klocków. I tak zaczęła się przygoda, która trwa do dziś. Na przestrzeni dziesięcioleci LEGO stawiało na swoje własne pomysły, rozwiązania i autorskie zestawy oferujące zabawę kolejnym pokoleniom. Jednak prawdziwą rewolucję na rynku wprowadziły licencje, które LEGO zaczęło pozyskiwać w ramach umów z partnerami z całego świata dostarczającymi światy i postacie, które doskonale odnalazły się w świecie klocków.

Opłaciła się też współpraca z Disney, które obecnie trzyma w garści jedne z najpopularniejszych marek na rynku. Gwiezdne Wojny, Marvel, szereg disneyowskich produkcji - wszystkie one pojawiły się w formie klocków i nadal powstają nowe. LEGO zaprezentowało właśnie najnowszy zestaw inspirowany filmami Marvela - w sam raz na premierę filmu "Marvels", który na ekrany kinowe wejdzie w najbliższy piątek - 10 listopada.

Wieża Avengersów z LEGO wkrótce w sprzedaży. Co w zestawie?

Najnowszy zestaw LEGO Marvel to Wieża Avengersów, która znana jest każdemu fanowi uniwersum MCU. Składająca się z 5201 elementów konstrukcja mierzy 90 cm wysokości i skrywa w sobie wszystko to, co siedziba najpopularniejszych superbohaterów mieć powinna. Każde piętro to inna historia. Mamy tu znane sceny przedstawiające badanie berła Lokiego w laboratorium, walkę Kapitana Ameryki z samym sobą na szklanych mostkach oraz start Quinjeta z hangaru. Dodatkowo, w zestawie znajdziemy kilka pojazdów - Lewiatan, Quinjet i dwa rydwany Chitauri są gotowe do bitwy. Całość uzupełnia aż 31 minifigurek, w tym Iron Man, Wong, Kapitan Ameryka, Thor, Ant-Man, Czarna Wdowa, Nick Fury, Hulk, War Machine, Vision, Hawkeye, Wanda Maximoff i Wasp.

Zestaw LEGO Wieża Avengersów będzie dostępny w sprzedaży w oficjalnym sklepie LEGO.com od 24 listopada. Można go będzie zamówić za 2399,99 zł.