Lego i Marvel ponownie łączą siły. Efekt? Fenomenalny!

W połowie września pojawiły się pierwsze doniesienia o LEGO Marvel Avengers: Code Red, czyli tajemniczej produkcji, którą Marvel zapowiedział na X plakatem w stylu End Game. Wszystko wskazywało na to, że otrzymamy kolejną krótkometrażową animację z pogranicza uniwersum superbohaterów i duńskich klocków. Cóż, przecieki się nie myliły – potwierdził je przedpremierowy zwiastun.

Avengers z nowym bohaterem w ekipie

Współpraca LEGO i Marvela zaowocowała już 20-minutową animacją LEGO Marvel Super Heroes: Avengers Reassembled z 2015 roku i prawdopodobnie dokładnie tego samego typu produkcji możemy spodziewać się po nadchodzącym LEGO Marvel Avengers: Code Red, którego zapowiedź możecie zobaczyć poniżej.

Polecamy: "Szkoła dla zabójców": Zaproszenie do elitarnej placówki. Nowy serial już dostępny

Co wiemy o fabule? Na pewno to, że Avengersi będą musieli zmierzyć się z Kolekcjonerem – znanym fanom uniwersum między innymi z filmów Strażnicy Galaktyki i Avengers: Wojna bez granic – pragnącym… włączyć bohaterów do swojej kolekcji ludzików LEGO. Przy okazji będą także musieli – ponownie – zmierzyć się z siłami Hydry i Czerwonej Czaszki. Aby ich pokonać Kapitanowie Ameryka (tak – kapitanowie, bo będzie ich dwóch) i spółka będą musieli połączyć siły z postacią, której obecności w gronie Avengers mogliście się nie spodziewać, czyli Wolverinem. To zapewne przedsmak i swego rodzaju nawiązanie do plotek głoszących, że Logan ma pojawić się w najnowszej „dużej” odsłonie serii Avengers: Secret Wars.

Nie zabraknie oczywiście luzu, humoru i sytuacyjnych gagów charakterystycznych dla połączenia LEGO i Marvela, które sprawiają, że te produkcje nadają się świetnie do wspólnych seansów dla młodszych i nieco dojrzalszych odbiorców. Jeśli zwiastun Was przekonał, to możecie zapisać w kalendarzu datę 27 października, bo to właśnie wtedy LEGO Marvel Avengers: Code Red trafi do biblioteki platformy Disney+.