Wiemy kiedy wróci The Last of Us. Trochę sobie poczekamy

Casey Bloys, który szefuje obecnie platformie HBO Max, w wywiadzie dla Variety zdradził nieco szczegółów na temat planów co do najpopularniejszych produkcji. Dzięki temu wiemy na jakim etapie jest trzeci sezon The Last of Us.

HBO Max ma powody do świętowania. Produkcje tej platformy otrzymały w tym roku aż 142 nominację do nagród Emmy, bijąc dotychczasowy rekord i pokazując, że firma nadal jest w czołówce. Bezsprzecznym rekordzistą jest serial Pingwin, który zgarnął 24 nominacje, ale świetny wynik (23) osiągnął też Biały Lotos, czy właśnie The Last of Us (16) oraz bijący rekordy popularności na początku roku The Pitt (13). Jakie są zatem plany platformy na przyszłość?

Reklama

The Last of Us wróci, ale nie wiadomo w jakiej formie

Zacznijmy od serialu opartego na popularnej grze komputerowej. Drugi sezon nie cieszył się już tak wielką estymą widzów jak ten pierwszy, w którym pierwsze skrzypce grał Pedro Pascal. Przyczyn takiego stanu rzeczy było zapewne kilka, ale bazując na własnych obserwacjach, drugi sezon był po prostu miejscami rozwleczony. Sytuacji nie poprawia zapewne też fakt, że z prac przy serialu zrezygnował Neil Druckmann, twórca komputerowego pierwowzoru. Casey Bloys, szef HBO Max, nie widzi jednak w tym nic złego, a decyzję Druckmanna tłumaczy dużą ilością innych obowiązków związanych z tworzeniem gier.

Nie zmienia to jednak faktu, że trzeci sezon powstaje i będzie za niego w całości odpowiedzialny Craig Mazin. Niestety na rychłą premierę nie mamy co liczyć. HBO obecnie zastanawia się nawet nad tym, czy historia powinna mieć jeszcze dwa krótsze czy może wystarczy jeden dłuższy sezon. To wszystko oznacza, że scenariusz nie jest jeszcze gotowy, a do realizacji droga jest nadal bardzo daleka. Nie ma szans aby 3. sezon zadebiutował w przyszłym roku. Casey Bloys planuje obecnie kolejny sezon na 2027 rok i to zapewne bardziej na jego drugą połowę.

Przy okazji wywiadu dowiedzieliśmy się nieco więcej na temat planów związanych z Pingwinem. Serial został bardzo dobrze przyjęty, ale to zamknięta historia. Na ten moment nie ma planów kolejnego sezonu, a twórcy skupiają się na produkcji pełnometrażowego filmu, w której weźmie udział oczywiście Colin Farrell, jak odtwórca głównej roli. Bardzo dobrą wiadomość mamy za to dla fanów serialu The Pitt, drugi sezon jest właśnie w realizacji i zapewne zgodnie z planem trafi na VOD na początku przyszłego roku. Powrócą w nim zarówno znani już bohaterowie, jak całe grono nowych twarzy. Ja już nie mogę się doczekać.

źródło: Variety