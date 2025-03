Od razu rozpoznacie te sceny! Oto zwiastun 2. sezonu The Last of Us!

Na niecały miesiąc przed wyczekiwaną premierą drugiego sezonu "The Last of Us", osoby obecne na festiwalu SXSW miały szansę zobaczyć zupełnie nowy, pełen nowych scen zwiastun. Ten krótki materiał , choć nie zdradza zbyt wiele z fabuły, buduje atmosferę niepokoju i zapowiada dramatyczne wydarzenia, które czekają na bohaterów.

Akcja drugiego sezonu rozgrywa się pięć lat po wydarzeniach z pierwszej serii. Joel i Ellie, po trudach wędrówki przez postapokaliptyczną Amerykę, znaleźli schronienie w Jackson, gdzie starają się wieść normalne życie. Jednak, jak sugeruje zwiastun, spokój ten nie potrwa długo. Mroczne siły, zarówno te ludzkie, jak i te zainfekowane, zagrażają ich bezpieczeństwu i zmuszą ich do ponownej walki o przetrwanie.

The Last of Us 2. sezon - zwiastun i data premiery

Zwiastun pełen jest dynamicznych scen akcji i pokazuje nowe postacie, które odegrają kluczowe role w nadchodzących odcinkach. Wśród nich znajdują się Young Mazino jako Jesse i Kaitlyn Dever jako Abby. Twórcy serialu, Craig Mazin i Neil Druckmann, ponownie rozszerzają historię znaną z gry wideo, dodając nowe wątki i postacie poboczne, takie jak Isaac, grany przez Jeffreya Wrighta, ale po tym, jak wyglądał 1. sezon, chyba nikt nie ma nic przeciwko. Obydwaj podkreślają, że drugi sezon będzie wierny duchowi gry, ale jednocześnie wprowadzi nowe elementy, które zaskoczą nawet fanów oryginału - część scen wyjęty prosto z gier widać w zwiastunie.

Drugi sezon "The Last of Us" zapowiada się na jeszcze bardziej mroczny i emocjonujący niż pierwszy - wiele osób spodziewa się sporo więcej akcji i dynamicznych scen, jak również kolejne wyjaśnienia na temat realiów otaczających naszych ulubieńców. W obsadzie powracają Pedro Pascal i Bella Ramsey, a dołączają do nich nowe twarze, takie jak Isabela Merced jako Dina, Ariela Barer jako Mel i Tati Gabrielle jako Nora. Catherine O’Hara pojawi się gościnnie w jednym z odcinków.

Drugi sezon "The Last of Us" ma zadebiutować 14 kwietnia 2025 na platformie Max.