Wiemy już gdzie Tesla otworzy kolejną Gigafactory!

Tesla to jeden z tych producentów samochodów, w kierunku którego zwrócone są oczy całego świata. Po części dlatego, że ich samochody od lat rozpalają wyobraźnię. Po części dlatego, że niektóre z ich ruchów są dość niespodziewane. Ale po części również dlatego, że wciąż kojarzona jest z postacią Elona Muska. Postaci która, można odnieść wrażenie, obecnie przynosi jej więcej złego niż dobrego. Fabryki Tesli rozsiane po świecie zawsze są gorącym tematem — przede wszystkim ze względu na problematyczną dostępność samochodów firmy i... sporo kontrowersji, które zawsze się z nimi wiążę.

O tym że nowa Gigafactory powstaje — wiadomo nie od dziś. Gdzie tym razem?

Nowa Gigafactory Tesli powstanie w Meksyku

Jak ogłosił na wczorajszym spotkaniu w ramach Dnia Inwestora Elon Musk — najnowsza fabryka powstanie w Meksyku. A dokładniej rzecz biorąc w tamtejszym stanie Nuevo León — czyli tuż przy samych Stanach Zjednoczonych. Nuevo León graniczy nawet z amerykańskim stanem Teksas, co raczej nie jest przypadkiem. Sama fabryka zaś zadomowi się w mieście Monterrey, czyli ponad 600 kilometrów od teksańskiej siedziby Tesli w Austin — co potwierdził prezydent Mekysku — Andres Manuel Lopez Obrador. Z obecnych szacunków wynika, że firma zainwestuje w nową fabrykę na starcie od 800 milionów, do nawet miliarda dolarów. Jej pełne przygotowanie ma kosztować nawet 10 miliardów dolarów.