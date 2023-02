Pracownicy w Gigafactory chcą zjednoczenia

Jak podaje Bloomberg, pracownicy zajmujący się Tesla Autopilot w Buffalo w Nowym Jorku wysłali list do kierownictwa, w którym przedstawiają swoją wiarę w cały projekt i mają pewne żądania, które są jak najbardziej zrozumiałe. Zamiast protestować i organizować bunty, wysyłają pismo do szefostwa.

O co chodzi? Zespół Tesli Autopilot naciska na lepsze wypłaty, bezpieczeństwo pracy i ochronę, w ramach której firma nie będzie podejmować odwetu na członkach związku. Skąd takie działania pracowników?

Pracownicy Tesli mogą być zdesperowani

Z maila pracowników wynika, że cały zespół od Autopilota twierdzi, iż firma Elona Muska aktywnie śledzi ich naciśnięcia klawiszy, aby ocenić, ile czasu pracownicy spędzają na różnych zadaniach roboczych, a ile nie ma ich przy komputerze. Niektórzy z pracowników zdali relację Bloombergowi, zaznaczając, że takie procedury uniemożliwiają im robienia bezstresowych przerw, kiedy potrzebują chociażby pójść do łazienki. Na stronie organizacji pracowników możemy przeczytać:

Tesla udowodniła, że jako firma wyróżnia się na tle innych w branży. Jako pracownicy jesteśmy dumni, że możemy przyczynić się do tego, aby tak było. Organizujemy związek zawodowy z Workers United Upstate New York, który wydaje się być równie innowacyjny jak firma, dla której pracujemy, i aby zbudować jeszcze bardziej sprzyjające współpracy środowisko, które wzmocni firmę.

Pracownicy Autopilota zarabiają zaskakująco mało

Według danych Bloomberga, Buffalo Gigafactory ma blisko 800 analityków Autopilota, których praca w głównej mierze opiera się na identyfikowaniu obiektów na obrazach z kamer samochodowych, co pomaga oprogramowaniu rozpoznawać przeszkody na drodze. Co jednak z płacą? Cóż, ta zaczyna się od 19 dolarów za godzinę, co nie jest stawką rewelacyjną — a w dodatku pracownicy czują presję, by pracować tak dużo i tak szybko, jak tylko mogą. Smutnym podsumowaniem całej sytuacji są słowa jednego z pracowników:

Chociaż kocham swoją pracę, życie od wypłaty do wypłaty może być bardzo przygnębiające, kiedy pracuję dla jednej z odnoszących największe sukcesy firm na świecie.

Zarówno Tesla, jak i sam Musk, byli przeciwni wszelkim związkom tego typu. Czy grupa od Autopilota w Buffalo będzie w stanie to zmienić? Cóż — czas pokaże.

