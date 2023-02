Tesla Master Plan 3

O Elonie Musku można napisać wiele złego i dobrego, ale chyba nikt nie ma wątpliwości, że jest wielkim wizjonerem, który buduje plany sięgające nie lat, a nawet dekad w przyszłość. Jego pierwszy Master Plan dla Tesli powstał jeszcze w 2006 roku i choć zrealizowany został ze sporym opóźnieniem, to chyba można go już zaliczyć. Musk obiecywał wtedy jak zamierza przekształcić firmę z niszowego producenta elektrycznego samochodu sportowego, w wielkiego potentata branży motoryzacyjnej. 17 lat później chyba nikt nie ma wątpliwości, że tak się właśnie stało. W 2016 roku w drugiej części swojego planu zapowiadał między innymi robotaksówki, elektrycznego pickupa oraz popularyzację magazynów energii. Tutaj jeszcze nie wszystko zostało zrealizowane, ale nie przeszkadza to Elonowi zapowiedzieć trzecią część wielkiego planu.

Już za nieco ponad 3 tygodnie, 1 marca 2023 roku podczas konferencji Investor Day, szef Tesli zamierza zdradzić nam jak dojdziemy do samowystarczalnej energetycznie przyszłości. A w zasadzie to jak Tesla, SpaceX oraz The Boring Company mają nam w tym pomóc. Elon Musk ma zamiar zdradzić nam szereg nowych informacji na temat nowej platformy elektrycznej szykowanej przez Teslę, odświeżonego Modelu 3 oraz planów podboju rynku na całym świecie, a nie tylko w USA i Europie. Można też spodziewać się sporo na temat sztucznej inteligencji i jej wykorzystania w autonomicznych samochodach, a także nieco o technologiach kosmicznych, skoro bohaterem prezentacji ma być również SpaceX.

Jestem przekonany, że będzie to bardzo ciekawe wydarzenie, które nawet jeśli skończy się na wielu obietnicach bez pokrycia, to nadal będzie wyznaczało cel, w którym ma podążać Tesla. To już nie jest mała, niszowa spółka, to wielki koncern, posiadający środki pieniężne i prężnie działający biznes, który udowodnił już, że potrafi spełniać marzenia swojego szefa. Nawet jeśli zajmie to kolejne 10 czy 20 lat.

źródło obrazka: Depositphotos