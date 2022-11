Z powodu pandemii kilka ostatnich premier organizowanych było wirtualnie. Jednak tym razem Samsung zdecydował się na imprezę na żywo – jak w czasach przed COVID-19. Event odbędzie się w Stanach Zjednoczonych, w San Francisco, w pierwszym tygodniu lutego. To oznacza, że na sklepowych półkach urządzenie powinniśmy zobaczyć pod koniec miesiąca bądź na początku marca.

Wcześniej dziennikarze spekulowali, że Samsung będzie chciał pokazać serię S23 w styczniu, na targach CES w Las Vegas.

Specyfikacja smartfonów nie ma już chyba żadnych tajemnic. Dziś poznaliśmy jedne z ostatnich niewiadomych, czyli pojemność baterii w modelach S23 i S23 Plus. Dane znaleziono na stronie FCC – organizacji odpowiedzialnej za certyfikowanie urządzeń w Stanach Zjednoczonych. Będą miały odpowiednio – 3900 oraz 4700 mAh.

W przypadku podstawowego modelu nie jest to wielkość specjalnie imponująca. Ale i tak jest to postęp w stosunku do S22 który miał baterię o pojemności 3700 mAh. Pozostaje mieć nadzieję, że procesor, czyli Snapdragon 8 Gen 2 nie będzie nadmiernie jej obciążał. W każdym razie Qualcomm zapewnia, że w tym chipie stawia w pierwszym rzędzie na zarządzanie energią a nie na wydajność. Poza tym smartfon będzie kompaktowy, z przekątną wyświetlacza 6.1 cala.

Lepiej wygląda pojemność 4700 mAh w większym S23 Plus, choć przy przekątnej wyświetlacza 6.6 cala konkurencja potrafi zaserwować baterie 5000 mAh.

Z wcześniejszych przecieków wiadomo, że wszystkie smartfony będą miały najnowsze Snapdragony 8 Gen 2. Samsung po raz pierwszy zrezygnował ze swoich Exynosów i tym razem nie będzie dwóch wersji urządzeń.

W S23 i S23 Plus będziemy mieć potrójny zestaw kamer z tyłu – 50 MP obiektyw główny, 12 MP szeroki kąt oraz 10 MP tele z 3x optycznym zoomem. Obiektyw do selfie to 32 MP. Urządzenia mają mieć 8 bądź 12 GB RAM i 128 albo 256 GB pamięci wbudowanej.

Najmocniejsza wersja Ultra będzie się znów różnić od podstawowych modeli. Jako spadkobierca linii Note dostanie rysik, większy ekran i o wiele bardziej zaawansowaną optykę.

Źródło 1,2