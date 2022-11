Samsungowi nie są obce współprace z markami, które kończą się sprzedażą edycji specjalnych smartfonów. Krótko po premierze Galaxy Z Flip3 w sklepach pojawiła się wyjątkowa wersja inspirowana serią Pokemon. W tym roku koreański producent poszedł krok dalej i przy okazji nowego modelu "składaka" wszedł w kolaborację z francuską firmą modową - Maison Margiela, której efektem jest zapowiedziany właśnie Galaxy Z Flip4 Maison Margiela Edition.

Sama obudowa Galaxy Z Flip4 przyciąga uwagę dzięki niespotykanemu wzornictwu. Charakterystyczny dla Maison Margiela jednolity biały kolor o matowym wykończeniu został "wpleciony" w smartfon z dodatkiem odcieni szarości, które pozwoliły uzyskać ciekawą biel. Nie brakuje też specyficznych dekoracji w postaci półprzezroczystych linii, które podkreślają wewnętrzne obwody telefonu. Do tego szereg akcesoriów w postaci dwóch wyjątkowych obudów.

Samsung Galaxy Z Flip4 Maison Margiela Edition. Składak w wyjątkowej odsłonie

Pierwsza z nim wykonana z ręcznie malowanej skóry techniką bianchetto polegającą na uzyskaniu efektu "znoszenia" oddaje charakter marki i nawiązująca do licznych produktów wykorzystujących tę technikę. Druga jest już bardziej klasyczna, ale wykorzystuje dodatkowe, charakterystyczne dla Maison Margiela rozwiązania. To obudowa z uchwytem w kształcie pierścienia z wygrawerowanymi na nim numerami to hołd w stronę klasycznego akcesorium z oferty firmy. Wszystko to zamknięte ma być w eleganckich i niespotykanym wcześniej pudełku podkreślającym wyjątkowość tego zestawu. Jednak sam telefon i akcesoria to nie wszystko. Również oprogramowanie smartfona zostało odpowiednio dostosowane do tej edycji. Preinstalowane są dedykowane ikony oraz tapety, które idealnie współgrają z estetyką edycji Maison Margiela.

Na chwilę obecną wiadomo, że składany Galaxy Z Flip4 Maison Margiela Edition pojawi się we Francji, Korei Południowej i Hongkongu już 1 grudnia tego roku. Ile przyjdzie zapłacić za ten model? Firma tego nie zdradza. Jednak patrząc na ofertę francuskiego domu mody tanio raczej nie będzie.