Wielkie zmiany w serwisach z serialami już na wiosnę. Gdzie trafią produkcje TVN?

Już w przyszłym roku zniknie HBO Max i jego miejsce pojawi się nowa-stara platforma. Wiemy też, co stanie się z Playerem, który do tej pory był kluczową polską platformą Warner Bros. Discovery.

Wczoraj odbyło się wydarzenie określane mianem "Content Day" organizowane przez TVN Warner Bros. Discovery. Podczas niego dowiedzieliśmy się, że w przyszłym roku platforma Max na pewno zastąpi HBO Max w Polsce. Potwierdziła to Katarzyna Kieli, president & managing director Warner Bros. Discovery w Polsce oraz CEO TVN, która dodała też, że przez dotychczasowe trzy lata spółka wydała w Polsce na produkcje ponad pół miliarda złotych. Zapowiedziała też, że w przyszłości inwestycje będą równie duże lub jeszcze większe.

Platforma Max w Polsce zastąpi HBO Max. Kiedy?

"W przyszłym roku startujemy w Polsce z nową platformą streamingową Max, która mam nadzieję odpowie najszerzej i najpełniej na potrzeby polskiego rynku" - powiedziała Kieli, donosi Press.pl. Podkreśliła, że platforma połączy w sobie produkcje Warner Bros., HBO, treści oryginalne, a także materiały TVN-u. Na koniec dodała, że stworzony zostanie też wspólnie zupełnie nowy kontent.

Czy Player zniknie po wejściu Max do Polski?

Każdy zastanawia się więc, co stanie się z Playerem, który do tej pory był oczkiem w głowie TVN-u oraz Warner Bros. Discovery, jeśli chodzi o polski rynek. To marka rozwijana latami, dlatego rezygnacja z niej na rzecz dość ogólnie nazwanej platformy Max wydawałaby się błędem. Jasne jest, że Player nie zniknie z rynku, ale jak zapowiada Maciej Gozdowski, group vicepresident streaming w Warner Bros. Discovery w Polsce, planowane są porządki w ofercie streamingowej giganta. Gozdowski podkreślił też, że WBD chce produkować dużo dobrych jakościowo treści. Bez wątpienia połączenie sił Playera, TVN-u i WB, a także HBO może przełożyć się na całe mnóstwo nowych produkcji.

Skoro Katarzyna Kieli potwierdziła (Wirtualne Media), że Max połączy w sobie treści globalne oraz lokalne, więc seriale TVN-u i Playera na pewno zmierzają na Max. Co więcej, skoro na Max pokazane mają być Igrzyska Olimpijskie odbywające się w lipcu 2024, to start platformy musi nastąpić jeszcze przed tym wydarzeniem, więc w pierwszej połowie przyszłego roku.