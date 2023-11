Nowości w HBO Max na drugą połowę listopada 2023. Lista premier filmów i seriali

Listopad oznacza coraz zimniejsze wieczory, przy których gorąca herbata, kocyk i dobry serial czy film na telewizorze sprawdzą się idealnie. Listopadowa oferta HBO Max to dobre połączenie rozmaitych gatunków filmowych i serialowych. „Julia” zabierze widzów do świata jednej z najbardziej charyzmatycznych osobowości amerykańskiej telewizji. Na miłośników hollywoodzkich produkcji czeka „Blue Beetle”, fani produkcji dokumentalnych będą mogli zobaczyć historię kaskadera pracującego na planie serii o Harrym Potterze w filmie „David Holmes: Chłopiec, który przeżył”. Sprawdźmy, jakie tytuły z tego miesiąca szczególnie się wyróżniają.

Źródło: Depositphotos

Seriale na HBO Max w drugiej połowie listopada 2023

W drugiej połowie tego miesiąca na platformie streamingowej HBO będziemy mogli obejrzeć między innymi „Julia II”, gdzie Julia Child wnosi swoją charakterystyczną radość życia do przełomowego programu telewizyjnego, który na zawsze się zmienia amerykańską kuchnię. Do tego warto zwrócić uwagę na „Czuję Twój oddech (I Know Your Soul)”, gdzie Nevena, prokuratorka i samotna matka, stara się pogodzić pracę z rodziną, gdy jej ostatnia sprawa powiązana jest ze szkołą jej syna.

Niektórych z pewnością zainteresuje również „Candy Cruz”. Candy dołącza do telewizyjnego programu kulinarnego i zbliża się do gospodarza Emiliano. Para nawiązuje przyjaźń, która radykalnie zmieni ich życie. „Trzy rodziny (Three Families)” przeniosą nas za to do Irlandii Płn. w latach 2013–2019 i opowie prawdziwe historie rodzin, które dotknęły restrykcyjne przepisy aborcyjne. „Bukmacher (Bookie)” przedstawi za to historię, w której doświadczony bukmacher musi zmierzyć się z legalizacją hazardu sportowego i coraz szybszym tempem życia w Los Angeles.

Filmy na HBO Max w drugiej połowie listopada 2023

Jeśli chodzi o filmy, to naszą uwagę może zwrócić między innymi „Wojna o jutro (The Tomorrow War)” — film opowiada historię Dana, który jest zdeterminowany, by ocalić świat dla swojej córki. Łączy siły ze swoim dawno niewidzianym ojcem naukowcem, aby na nowo napisać losy planety. Do tego „Zjazd życia (Chasing the Line)” przedstawi historię 22-letniego Franza Klammera, który ma szansę na wygraną w igrzyskach olimpijskich. Wcześniej jednak musi zmierzyć się z presją ze strony całego narodu.

„Grom (Thunder)” to film, w którym 17-letnia Elżbieta wraca do domu z klasztoru po śmierci siostry i zaczyna zastanawiać się nad nadanym jej przez Boga prawem do życia pełnią życia. „Blue Beetle” za to opowiada o absolwencie college'u Jaime Reyesie, który wraca do domu pełen marzeń dotyczących przyszłości. Szybko jednak okazuje się, że miejsce bardzo zmieniło się pod jego nieobecność. HBO zapowiada również „Czarne bractwo (Blackkklansman)”, gdzie zostaniemy przeniesieni do Kolorado Springs w latach 70. Afroamerykański policjant i jego kolega prowadzą tajną operację mającą na celu infiltrację Ku Klux Klanu. Ja natomiast bardzo polecam film „Ex Machina”, który opowiada o losach młodego programisty, który zostaje wybrany do wzięcia udziału w dziwnym i zarazem fascynującym eksperymencie. Będzie musiał wejść w interakcję z pierwszą na świecie prawdziwą sztuczną inteligencją, umieszczoną w ciele pięknej dziewczyny-robota.

HBO Max — nowości 16-30 listopada 2023

16 listopada:

Dom dla psa IV, odc. 9

Julia II, odc. 1 - 3

David Holmes: Chłopiec, który przeżył

17 listopada:

Na planie XX, odc. 46

Zimowy monarcha, odc. 8

Eastern Promises

Wojna o jutro

Zjazd życia

Grom

Wilk i pies

Blue Beetle

18 listopada:

The Heroic Quest of the Valiant Prince Ivandoe IV, odc. 1 - 8

19 listopada:

Czarne bractwo

20 listopada:

Pozłacany wiek II, odc. 4

Przegląd tygodnia: wieczór z Johnem Oliverem x, odc. 18

Rick i Morty VII, odc. 6

30 srebrników II, odc. 5

21 listopada:

Miłość wygrała, odc. 2

22 listopada:

Letizia Battaglia: Życie i śmierć w Palermo, odc. 1 - 2

23 listopada:

Czuję Twój oddech, odc. 1 - 2

Candy Cruz, odc. 1 - 10

Rap Sh!t II, odc. 4

Julia II, odc. 4

Hotel Sinestra

Książę i żebrak na Gwiazdkę

24 listopada:

Na planie XX, odc. 47

Zimowy monarcha, odc. 9

Trzy rodziny, odc. 1 - 2

Żywot Felixa, odc. 1 - 7

Ex Machina

65

Opowieści z kasztanowego lasu

Pewien mężczyzna

25 listopada:

Batwheels, odc. 31 - 40

Dzieciak rządzi

Rycerze Zodiaku

Zaginiona

27 listopada:

Aqua Teen Hunger Force XII, odc. 1 - 2

Rick i Morty VII, odc. 7

30 srebrników II, odc. 6

28 listopada:

Miłość wygrała, odc. 3

29 listopada:

South to Black Power

30 listopada:

Czuję Twój oddech, odc. 3 - 4

Rap Sh!t II, odc. 5

Julia II, odc. 5

Bukmacher, odc. 1 - 2

Lov Again

Supernowa

Źródło: HBO