Wielkie zmiany w Google TV. Każdy użytkownik będzie musiał do nich przywyknąć

Zmiany interfejsów w przypadku usług z których korzystamy na co dzień potrafią być dla niektórych dość bolesne. Nie każdy łatwo jest w stanie przyzwyczaić się do tego, że ekran który widywali przez wiele miesięcy w niezmienionej formie teraz, nagle, ni z tego ni z owego — doczekał się ogromnych zmian. A takowe nadchodzą do systemu Google TV. Nie są to zmiany drastyczne, ale jestem przekonany, że każdy użytkownik regularnie sięgający po ten sprzęt dostrzeże je gołym okiem.

Nowy widok Google TV. Źródło: https://9to5google.com/2024/03/06/chromecast-google-tv-homescreen-update-2024/

Nowa wersja ikon w Google TV. Dzięki tej zmianie ekran pomieści więcej aplikacji

Często zmiany w interfejsie są czysto estetyczne, bo włodarze platform najzwyczajniej w świecie chcą powiewu świeżości. Tym razem udało się nie tylko zadbać o nieco świeższy wygląd, ale także usprawnienia związane z funkcjonalnością. Wszystko to dzięki postawieniu na okrągłe, mniejszych rozmiarów, ikonki. Ten zabieg pozwolił stronie głównej Google TV na przystawkach typu Chromecast i telewizorach pomieścić więcej aplikacji w jednym widoku.

Na tym jednak jeszcze nie koniec, bowiem teraz przechodząc do zakładki "Twoje aplikacje" widzimy wszystkie nasze zainstalowane aplikacje, bez konieczności przechodzenia do biblioteki. Ponadto w tym widoku czekają na nas dwa nowe przyciski, które pozwolą zmienić kolejność aplikacji oraz dodanie nowych. Jeżeli mieliście że ten drugi przeniesie nas bezpośrednio do Sklepu Play — to nic z tych rzeczy. To wciąż po prostu przeniesienie nas do widoku ze wszystkimi zainstalowanymi aplikacjami w urządzeniu.

Zmiany trafiają do użytkowników Google TV. W pierwszej kolejności obserwują je właściciele Chromecastów

Aktualizacja z nowym widokiem trafia już do pierwszych użytkowników platformy Google TV. Jak informuje 9to5Google — w pierwszej kolejności zmiany te obserwują właściciele przystawek Chromecast z systemem Google TV. Prawdopodobnie kwestią najbliższych tygodni jest nim pojawi się też wszędzie indziej, gdzie użytkownicy korzystają z systemu Google TV!