Dysk Google z przydatnymi nowościami. Użytkownicy mają powody do radości

Dysk Google to jedna z najchętniej wybieranych usług do przechowywania plików w chmurze. Nikogo nie powinno to specjalnie dziwić — w końcu to właśnie on jest domyślnie zintegrowany z najpopularniejszym systemem mobilnym na świecie. A tak się również składa, że jest po prostu przemyślaną, oferującą pakiet praktycznych opcji, usługą. Już wkrótce aplikacja Dysk Googl doczeka się jednak zestawu nowych opcji. Jakich?

Nowe opcje w Dysku Google. Trochę dla wszystkich, a trochę dla mobilnych aplikacji

Dysk Google od lat jest ulubioną platformą do przekazywania sobie materiałów wideo — ot, chociażby w formie podglądów przygotowywanych na zlecenie materiałów. Teraz platforma doczeka się wsparcie Dynamic Adaptive Streaming przez HTTP (DASH), które obejmie wszystkie nowe materiały które trafią do usługi. W praktyce pozwoli to platformie dostosowywać jakość odtwarzania i zadbać o możliwie najlepsze doświadczenia użytkownika końcowego w związku z jakością w zależności od tego, jakie mają połączenie z internetem. Jeżeli zaś chodzi o wsparcie tej opcji dla materiałów wideo które już są przechowywane na Dysku Google, takowe ma zawitać do końca roku.

Na tym jednak jeszcze nie koniec zapowiadanych nowości. Już teraz użytkownicy aplikacji Dysk Google na iOS mogą cieszyć się lepszym doświadczeniem związanym z przeszukiwaniem Dysku Google. Właściciele smartfonów z Androidem muszą się jeszcze uzbroić w odrobinę cierpliwości. Jednak co to oznacza w praktyce? Jak czytamy w oficjalnym wpisie:

Uproszczenie dostępu do filtrów zapytań poprzez wprowadzenie kategorii, które są dostępne bezpośrednio pod paskiem wyszukiwania i obejmują: typu pliku, właścicieli i ostatnio zmodyfikowanych.

Wyświetlanie odpowiednich filtrów zapytań podczas wpisywania zapytania, umożliwiając łatwy wybór filtra i tym samym zapewniając oszczędność czasu i wysiłku związanego z wpisywaniem pełnego wyszukiwania.

Dodanie opcji dalszego zawężania wyszukiwania po przejściu do strony wyników wyszukiwania.

Nowe opcje związane z wyszukiwaniem już teraz trafiają do użytkowników — ale jeżeli chodzi o konta osobiste, wyłącznie na iOS.

Konsekwentne dążenie do ideału

Jak widać Google ani trochę nie zwalnia tempa związanego z rozwojem swoich produktów. Czy zapowiedziane dzisiaj zmiany dla Dysku Google są rewolucyjne? Nie, ale bez wątpienia są one na tyle praktyczne, że wielu najzwyczajniej w świecie zrobi z nich codzienny użytek. Wygodniejszy dostęp do materiałów wideo niezależnie od sytuacji w której się właśnie znaleźliśmy czy wygodniejsze filtrowanie w niespecjalnie wygodnych aplikacjach mobilnych może okazać się dla wielu nowością na wagę złota. Takie zmiany zawsze cieszą!

Źródło