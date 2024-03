Nowa funkcja w Mapach Google pomoże Ci trafić pod właściwe drzwi

Google pomoże trafić do budynku

Mapy to bez wątpienia jedna z najważniejszych usług Google. Nie tylko dlatego, że można tam zmieścić sporo reklam, a właściciele restauracji i innych punktów usługowych dbają o swoje opinie w tym serwisie, ale przede wszystkim dlatego, że jest to bardzo przydatna aplikacja dla zwykłych ludzi. Jeśli często podróżujecie, niezależnie od tego czy do pracy czy w ramach wakacji, to nawigacja od Google z pewnością wiele razy wam pomogło. Nie tylko pokaże natężenie ruchu czy potencjalne korki, ale w większości przypadków pokieruje dokładnie pod zadany adres, chociaż do tej pory nie pod samo wejście.

Wkrótce może się to jednak zmienić. Jak zauważył serwis Android Police, przy wybranych budynkach w większych miastach na świecie (Nowy Jork, Berlin) pojawiły się specjalne oznaczenia, które pokazują gdzie znajdują się wejścia do budynku. Nie jest to wcale zbędna funkcja, bo wiele gmachów rządowych czy hotelowych jest ogromna i nie zawsze łatwo jest znaleźć do nich wejście. Google zamierza nam w tym w przyszłości pomóc, podobnie jak to zrobił niedawno na dużych stacjach transportu publicznego. Jak możecie zobaczyć na obrazku poniżej, wejścia do budynków mają być wkrótce specjalnie oznaczone przy pomocy dwóch różnych symboli.

Jak wynika z zamieszczonych obrazków, wejścia do budynków oznaczane są w dwójnasób. Jest to albo zielone kółeczko z większą strzałką albo po prostu kółeczko z małym zielonym trójkącikiem. Nie do końca jeszcze wiadomo jaka jest różnica pomiędzy tymi oznaczeniami, być może Google testuje różne wersje. Warto też wspomnieć, że obecnie nie zawsze oznaczenia są jeszcze umieszczone w poprawnym miejscu, ale w większości przypadków wskazanie jest trafne. Jeśli wybieracie się do całkiem nowego miejsca to będzie to z pewnością bardzo pomocne. Niestety jak to zwykle bywa z nowymi funkcjami w aplikacji Mapy, nie wiemy kiedy mogą one trafić do wszystkich użytkowników.

źródło: Android Police