Wielkie zmiany w Fitbit. Google zamyka sklep - i nie tylko

Wiedzieliśmy że po przejęciu przez Google produkty Fitbit czekają zmiany. Teraz wiemy już nawet jakie - i jestem przekonany, że nie każdemu one przypadną do gustu.

Fitbit to marka, którą darzę ogromnym sentymentem. To pierwsze wearables z którymi naprawdę się polubiłem — i dzięki nim zostałem przy tej kategorii sprzętów na dłużej. Przez kilka lat byłem (niezwykle) zadowolonym użytkownikiem zegarka Fitbit Versa — a kiedy testowałem jego następców, byłem niemniej zachwycony. Po przejęciu firmy przez Google jasnym stało się, że produkty marki prędzej czy później czekają zmiany. Niektóre świetne, niektóre... dla wielu mogą okazać się mniej fortunne. Oto właśnie dowiadujemy się, że po transformacji w "Fitbit by Google" za kilka tygodni z rynku ma zniknąć popularny sklep z aplikacjami.

Fitbit Studio zostanie zamknięte już 20. kwietnia

Sklep Fitbit Studio ma zniknąć z rynku 20. kwietnia — i wszyscy korzystający z niego twórcy aplikacji zachęcani są do tego, aby korzystać z obecnego SDK. Poza tym wiadomo też, że urządzenia Fitbit Sense 2 oraz Fitbit Versa 4 nie otrzymają wsparcia dla aplikacji firm trzecich, będą one jednak mogły korzystać z tarcz firm trzecich.

Na tym jednak jeszcze nie koniec, bowiem poza zmianami w sklepie dowiadujemy się także o tym, że po 27. marca firma przestanie wspierać kilka swoich usług. Tryb przygód i wyzwań także odejdą w zapomnienie. Nie będzie też już opcji tworzenia otwartych grup — a te które istnieją, zostaną usunięte.

Jak widać — zegarki Fitbit czeka ogrom zmian. Czy na lepsze? Cóż — trudno wyrokować. Z jednej strony zasoby Google pozwalają na wiele, z drugiej jednak... z daleka wygląda to jak dokręcanie śruby, by ludzie chętniej sięgali po najnowsze wearable w portfolio firmy, czyli Pixel Watcha. Jestem niezwykle ciekawy dalszego rozwoju tej sytuacji...

