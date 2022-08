Inspire 3, Versa 4 i Sense 2. Trzy nowe urządzenia od Fitbit stawiają zdrowie i aktywność na piedestale

Fitbit zaprezentował oficjalnie 3 nowych członków, którzy powiększą firmową rodzinę smart gadżetów wearables. Dwa nowe zegarki i nowa smartopaska stworzone w jednym celu – pomóc użytkownikowi dbać o zdrowie.

Klasyka dla aktywnych w nowym wydaniu

Fitbit Inspire 3 to nowa inteligentna opaska, będąca najbardziej budżetową formą wejścia w aktywny tryb życia z nowej oferty Fitbit. Ten niewielkich rozmiarów tracker wyposażono w wyświetlacz AMOLED z funkcją always on display do stałego monitorowania treningowych statystyk. Pod względem wizualnym mamy do czynienia z minimalistyczną klasyką, która przypomina nieco model Fitbit Luxe.

Inspire 3 został stworzony dla aktywnych. Opaska przez 24 godziny na dobę śledzi kluczowe wskaźniki takie jak tętno, spalone kalorie czy kroki oraz informuje, w jakiej fazie treningu znajduje się użytkownik. Duży nacisk położono na kwestie snu oraz stresu. Inspire 3 przypomina o porze snu oraz na bieżąco go monitoruje, a z rana może służyć jako bezgłośny budzik dzięki alarmowi SmartWake. Z poziom aplikacji monitorować można nasycenie krwi tlenem i tętno spoczynkowe, a także zarządzać stresem przed położeniem się do łóżka.

Opaska jest wodoodporna i można zanurzyć się z nią do głębokości 50 metrów. Inspire 3 wprowadza 3 nowe wersje kolorystyczne pasków: Midnight Zen, Lilac Bliss i Morning Glow, a bateria wytrzymuje do 10 dni użytkowania.

Nowe zegarki z długo wyczekiwanym fizycznym przyciskiem

Fitbit zaprezentował także dwa inteligentne zegarki, będące bezpośrednią kontynuacją modeli Versa 3 i droższego Sense. Oba nowe modele uległy delikatnym zmianom konstrukcyjnym. Przede wszystkim dodano fizyczny przycisk, który ułatwia nawigację i komfort użytkowania. Fitbit Versa 4 i Sense 2 są nieco lżejsze i smuklejsze od poprzedników, choć na pierwszy rzut oka wyglądają niemalże identycznie. Urządzenia wyposażono w nowe procesory oraz przeprojektowany system Fitbit OS z charakterystycznymi kafelkami, dzięki którym oprogramowanie sprawia wrażenie lżejszego.

Na podstawie materiałów promocyjnych można odnieść wrażenie, że Versa 4 jest urządzeniem stworzonym do monitorowania aktywności fizycznej. Dodano do niego 40 nowych trybów ćwiczeń (zatem dwukrotnie więcej niż kiedykolwiek) w tym nowe rodzaje takie jak HIIT, CrossFit czy taniec.

Sense 2 bardziej dbać będzie o kwestie zdrowotne. Nowy czujnik Body Response śledzi aktywność elektrodermalną do całodziennego zarządzania stresem z poziomu nadgarstka. Opaska wykrywać będzie zmiany tempa i temperatury ciała, aby użytkownik miał świadomość tego, jakie czynniki wywołują niepożądane reakcje. Po wykryciu stresującej sytuacji aplikacja zaleci ćwiczenia oddechowe lub sesje mindfulness dla przywrócenia organizmu na właściwe tory.

Ważną nowością jest także wyposażenie obu smartwatchy w obsługę Map Google oraz Google Wallet. Bateria zarówno w Sense 2 jak i Versa 4 powinna wytrzymać 6 dni, a 12 minut ładowania ma równać się jednemu pełnemu dniu pracy. Wszystkie trzy nowo zaprezentowane sprzęty oferują półroczną subskrypcję Fitbit Premium (dla nowych i powracających użytkowników), czyli usługi oferującej dodatkowy wgląd w szczegóły gotowości organizmu do treningu czy dokładniejsze profile snu.

Nowe smartwatche od Fitbit zostały wycenione na 1149 zł za model Versa 4 i 1499 zł za Sense 2. Za opaskę Fitbit Inspire 3 to zaś koszty 499 zł. Przedsprzedaży można dokonywać na dedykowanej stronie, a na sklepowych półkach powinny pojawić się już tej jesieni.