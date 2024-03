Wielkie usprawnienie w Zdjęciach Google na Androidzie trafia do użytkowników!

Google w ostatnich latach wprowadza cały szereg praktycznych zmian, które pozwalają użytkownikom Androida jeszcze efektywniej korzystać z systemu operacyjnego. Kilka tygodni temu oficjalnie zaprezentowano nowy sposób wyboru zdjęć w systemie, który pozwala na wygodny dostęp nie tylko do grafik znajdujących się w pamięci smartfona, ale także w chmurze. Teraz nowość ta trafia do użytkowników.

Teraz zaimportujesz materiały ze Zdjęć Google do innych aplikacji. Także te przechowywane w chmurze

Zdjęcia z kopii zapasowej, znane również jako "zdjęcia w chmurze", będą teraz łączone z lokalnymi w selektorze zdjęć, eliminując potrzebę przełączania się między aplikacjami

— czytamy w opisie. I faktycznie, chodzi nie mniej, nie więcej, a o to, że jako użytkownicy wybierając zdjęcia z biblioteki możemy użyć nie tylko tych które zapisane są w pamięci naszego smartfona bądź tabletu. Ale także te, które posiadamy w formie kopii w chmurze.

Wraz ze zmianami — otrzymujemy też stosowny komunikat na szczycie, informujący że przy wyborze fotografii uwzględnione są nie tylko treści z urządzenia, ale także kopia z chmury powiązana ze wskazanym adresem e-mail. W ten sposób wybierając zdjęcia w rozmaitych aplikacjach — czy to tych do edycji zdjęć, czy to notatek, czy jeszcze innych gdzie będziemy chcieli zaimportować grafikę.

Zdjęcia Google są pierwszą (jedną z pierwszych?) aplikacji które robią użytek z aktualizacji systemu Android, która trafiła do użytkowników w ubiegłym miesiącu. Pierwsi szczęściarze korzystający ze smartfonów Google Pixel i Samsungów mogą już z niej skorzystać. Prawdopodobnie kwestią czasu jest, nim dołączą do nich kolejne modele oraz nowe aplikacje.

