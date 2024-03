Doceniane zmiany w Google Meet od teraz także na komputerze

Google nie przestaje udoskonalać swoich produktów. Komunikator Meet od kilku lat stał się internetowym objawieniem — i internetowy gigant nareszcie ma w swoim portfolio narzędzie w tej kategorii, po które każdego dnia sięgają miliony użytkowników z całego świata. Od czasu lockdownu byliśmy świadkami jego wzrostu i całego szeregu udoskonaleń. Było dużo abstrakcyjnych filtrów i podmiany tła, a teraz nadszedł czas na coś faktycznie praktycznego i subtelnego.

Źródło: Depositphotos

Subtelne filtry Google Meet także na komputerze

Agresywne i szalone filtry to coś, co jest... delikatnie mówiąc: mało profesjonalne. Wiedzą o tym prawdopodobnie wszyscy, dlatego Google w ubiegłym roku przedstawiło coś nowego w temacie. Subtelne, poprawiające cerę, udoskonalenia, które nie wybijają się na pierwszy plan. Do wyboru są dwa rodzaje udoskonaleń:

Subtelny: bardzo lekkie wygładzenie cery, rozjaśnienie pod oczami i wybielenie oczu.

bardzo lekkie wygładzenie cery, rozjaśnienie pod oczami i wybielenie oczu. Wygładzenie: nieco większe wygładzenie cery, rozjaśnienie pod oczami i wybielenie oczu.

Samo Google przy wprowadzaniu nowości na urządzenia mobilne wspominało:

nowa funkcja (...), która umożliwia delikatne poprawienie wyglądu z zielonego pokoju przed dołączeniem do spotkania lub w jego trakcie. Niezależnie od tego, czy właśnie wróciłeś z siłowni, wracasz do zdrowia po przeziębieniu, czy jesteś zmęczony podróżą, funkcja portretowego retuszu pomoże Ci wyglądać jeszcze lepiej.

Po kilku miesiącach dostępności wyłącznie w aplikacjach mobilnych, usprawnienie to trafia również do wersji przeglądarkowej i skorzystamy z niego także na komputerach. Niestety, smutna wieść jest taka, że — przynajmniej póki co — trafia ona wyłącznie do użytkowników z aktywnymi planami płatnymi. Tymi firmowymi i dla domowych użytkowników (zatem Google One i indywidualny Google Workspace również się do nich zaliczają).

Konkurencja (m.in. Zoom czy Microsoft Teams) takie bajery ma już od dawna, Google dopiero nadgania, ale... Lepiej późno niż później!