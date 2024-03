Dysk Google z wyczekiwaną zmianą już dostępny dla każdego!

Po latach czekania — jest i on. Tryb ciemny trafia do użytkowników Dysku Google także w wersji przeglądarkowej usługi!

Dysk Google to jedno z tych narzędzi, po które wielu z nas sięga na co dzień. Niezależnie od tego z jakiego systemu mobilnego czy stacjonarnego korzystamy, to multiplatformowe narzędzie jest zawsze dostępne i na wyciągnięcie ręki.

O ile jednak Google przez ostatnie lata w pocie czoła pracowało nad integracją trybu ciemnego w mobilnych aplikacjach ich narzędzi, wiele opcji przeglądarkowych zostało w tym temacie daleko w tyle. Krok po kroku firma jednak postanawia nadrabiać te zaległości, czego idealnym przykładem jest nowość w Dysku Google na komputerach. Narzędzie w wersji przeglądarkowej bowiem nareszcie doczekało się wypatrywanej zmiany.

Dysk Google - ciemny motyw. Źródło: https://9to5google.com/2024/03/17/google-drive-web-dark-theme/

Dysk Google w przeglądarce otrzymał tryb ciemny. Narzędzie z zupełnie nowym wyglądem trafia do użytkowników

Trochę przyszło nam na tę zmianę poczekać, ale część użytkowników po wejściu na stronę Dysku Google otrzymuje komunikat informujący o tym, że tryb ciemny jest już dostępny i platforma kieruje krok po kroku jak go aktywować (Ustawienia -> Ogólne -> Wygląd). Niestety, platforma samodzielnie nie dostosowuje się do wyglądu, dlatego w razie chęci przełączania się między stylem jasnym i ciemnym trzeba każdorazowo przełączać się ręcznie.

Jeżeli zaś chodzi o sam wygląd to... jest dokładnie tym, czego można się po nim spodziewać. Odwróconych barw skórki, dzięki czemu jasne tło ma nie razić w oczy nocą. Idealne w swojej prostocie i dostępne na wyciągnięcie ręki dla wszystkich zainteresowanych. Jak zwykle — Google nowość wprowadza falami, dlatego też jej wdrożenie u wszystkich użytkowników może przeciągnąć się nawet na kilka tygodni aktualizacji. Gdy opcja będzie u was już dostępna po uruchomieniu platformy powita was stosowny komunikat.