Takich zestawów LEGO jeszcze nie widziałeś. Fani będą zachwyceni

LEGO rozszerza swoje portfolio zestawów Icons o coś, co cieszy się rosnącą popularnością wśród fanów książek i kolekcjonowania ich. "Book nooki” bo to właśnie o nich mowa, to miniaturowe dioramy, które umieszczamy pomiędzy książkami na półce. Najczęściej przedstawiają one scenkę inspirowaną literaturą, filmami lub zainteresowaniami samego właściciela. Book nooki są bogato zdobione, pełne detali, a niektóre nawet posiadają wewnętrzne oświetlenie, tworzące iluzję zaglądania do maleńkiego, magicznego świata ukrytego między książkami. Swoją wizję na „book nooki” przedstawia teraz LEGO prezentujące trzy zestawy inspirowane popularnymi seriami książek.

Władca Pierścieni: Book nook z Balrogiem w oficjalnym sklepie LEGO kosztuje 539,99 zł i składa się z 1201 elementów. Pozwala na odtworzenie kultowej już sceny z „Drużyny Pierścienia”. Model z płytką z napisem „You Shall Not Pass” („Nie przejdziesz”) przedstawia Gandalfa Szarego w nieustraszonej pozie i Balroga z potężnymi skrzydłami rozpostartymi na tle płomieni. Obie postacie są odczepiane, a minifigurka Gandalfa ma kostur i miecz, natomiast figurka Balroga dzierży ognisty bicz i ma ruchome kończyny i skrzydła, co zapewnia dynamiczną prezentację.

Zainteresowani tego typu zestawami, ale nie po drodze Wam z „Władcą Pierścieni”? W ofercie LEGO są dostępne inne „book nooki”, które możecie postawić na swoich regałach między ulubionymi książkami. Jednym z nich jest Ekspres do Hogwartu kosztujący w oficjalnym sklepie LEGO 449,99 zł, a jego premiera zaplanowana jest na 1 czerwca. Zestaw składa się z 832 elementów i pozwala na zbudowanie i odtworzenie kultowej już sceny sceny na peronie 9¾ dworca King’s Cross, gdzie bohaterowie serii „Harry Potter” wyruszają do magicznego świata. Znajdziemy tu oczywiście minifigurki Harry’ego i Rona oraz figurki LEGO ich pupili: Hedwigi i Parszywka.

LEGO z atrakcyjnymi zestawami dla fanów książek. Co w nich znajdziemy?

Model pociągu obejmuje szczegółową lokomotywę i wagon z miejscami na minifigurki, a na końcu wagonu są lustra, które tworzą iluzję głębi pociągu. Zestaw składa się i rozkłada pozwalając na zabawę lub wykorzystanie go na regale. Otwarty model z bocznymi wycięciami umożliwia dostęp do wnętrza pociągu), a po zamknięciu można wsunąć między książki. Można też podzielić go na dwie części, aby utworzyć podpórki do książek.

Jest też coś dla fanów klasyki i przygód najsłynniejszego detektywa. Sherlock Holmes: Book nook w oficjalnym sklepie LEGO kosztuje 539,99 zł i składa się z 1359 elementów. Zestaw ten pozwala na odtworzenie ulicy Baker z kultowymi postaciami powieści, w tym bystrym Sherlockiem Holmesem, jego wiernym towarzyszem dr. Watsonem, enigmatyczną Irene Adler, przebiegłym profesorem Moriartym i nową postacią – Paige.

Podobnie jak inne book nooki, model można otworzyć, aby odkryć księgarnię z obrotową witryną, szeregowy dom z przesuwanymi drzwiami wejściowymi, tajemnice i wskazówki oraz szczegółową replikę mieszkania Sherlocka Holmesa pod numerem 221B, gdzie znajduje się przytulny kominek, tablica ze wskazówkami i jego ulubione skrzypce. Złożony idealnie wtopi się między książkami o przygodach słynnego detektywa.