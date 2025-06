Hitowy film z pierwszym zestawem LEGO. Urzeknie każdego

Ten rok to prawdziwa gratka dla miłośników klocków LEGO i fanów kultowych marek. Już 1 lipca na półki, a właściwie do sklepów online i stacjonarnych punktów LEGO, trafi zestaw LEGO Icons Jak wytresować smoka: Szczerbatek.

Ten długo wyczekiwany model pewnie nie będzie uznawany za tylko kolejny zestaw, ale prawdziwy hołd dla jednej z najbardziej uroczych i charyzmatycznych postaci w historii kina animowanego. Historia Szczerbatka, ostatniego przedstawiciela gatunku Nocnej Furii, podbiła serca milionów widzów na całym świecie. Jego przyjaźń z Czkawką, nieustraszona odwaga i psotne usposobienie uczyniły go jednym z najbardziej rozpoznawalnych bohaterów animacji.

Reklama

LEGO Icons Jak wytresować smoka: Szczerbatek

Teraz każdy fan będzie mógł zbudować własnego smoka. Zestaw LEGO Icons Jak wytresować smoka: Szczerbatek, choć inspirowany filmową serią DreamWorks Animation „Jak wytresować smoka”, prezentuje postać w unikalnej, stylizowanej formie. To ciekawe podejście, które można określić jako „animated spin” - nadaje modelowi świeży i uroczy wygląd, odbiegający od czysto realistycznych odwzorowań. Co więcej, pudełko zestawu intrygująco ukazuje wizerunek smoka z nadchodzącego filmu aktorskiego.

Twórcy zestawu postawili na wierne oddanie charakterystycznych cech Szczerbatka. Model, składający się z 784 elementów, uchwyca jego psotną osobowość, a zwłaszcza jego duże, jasne oczy – nadrukowane, co jest istotną zaletą. Nie zabrakło też uroczego, merdającego różowego języka i perłowo białych zębów, które dodają smoka autentyczności. Całość sprawia wrażenie bardzo wyrazistej, a eksperci podkreślają, że LEGO doskonale opanowało organiczne kształty w tej skali, co w przypadku tak dynamicznej postaci jak smok jest nie lada wyzwaniem. Model posiada także siodło i specjalnie opatrzony ogon, co sugeruje, że mamy do czynienia z dorosłą wersją Szczerbatka.

Cechy i szczegóły LEGO Icons Jak wytresować smoka: Szczerbatek

Choć w większości statyczny, model Szczerbatka oferuje pewne możliwości interakcji. Smoka można ustawiać w różnych pozach dzięki ruchomym kończynom, a powiększona głowa może być przechylana i obracana. Szczęka otwiera się, a skrzydła poruszają się, co pozwala na odtworzenie dynamicznych scen znanych z ekranu. Do zestawu dołączono również akcesoria, które wzbogacają zabawę – rybę do nakarmienia Szczerbatka oraz mały element efektu imitujący wydychanie chmurki plazmy, który można przymocować do pyszczka.

Zestaw LEGO Icons Jak wytresować smoka: Szczerbatek mierzy 16 cm wysokości, co czyni go modelem dość kompaktowym i łatwym do wyeksponowania w dowolnym miejscu – czy to na biurku, czy na półce z kolekcją. Pomimo ponad 700 elementów, niektórzy komentujący zauważają, że zestaw sprawia wrażenie „malutkiego”, co może być kwestią perspektywy i wrażenia ogólnej bryły.

Cena i dostępność LEGO Icons Jak wytresować smoka: Szczerbatek

Cena zestawu w Polsce to 299,99 zł, ale czy będzie uznawane za dość przystępną kwotę, biorąc pod uwagę markę LEGO Icons i licencję? Warto zauważyć, że niektórzy porównują cenę do innych zestawów o mniejszej liczbie elementów, ale większych rozmiarach, sugerując wyższą kwotę właśnie użyciem znanej marki.

Zestaw będzie dostępny wyłącznie w oficjalnych kanałach sprzedaży LEGO: na stronie LEGO.com oraz w lokalnych sklepach LEGO Store. Co ciekawe, przedsprzedaż online już się rozpoczęła. Choć zestaw jest częścią linii Icons, skierowanej zazwyczaj do dorosłych kolekcjonerów, jego uroczy charakter i rozpoznawalność postaci Szczerbatka sprawiają, że z pewnością znajdzie on swoje miejsce w kolekcjach klientów w każdym wieku.