Nie kupuj żywych kwiatów na Dzień Matki. Ten zestaw LEGO będzie idealny

Choć wydaje się oczywiste, że najlepszym prezentem na Dzień Mamy są kwiaty, te szybko więdną i przestają cieszyć oko po kilku dniach. A co, gdybyśmy mogli obdarować kogoś bukietem, który nie więdnie i nie trzeba o niego specjalnie dbać? Z odpowiedzią przychodzi LEGO, które w swoim katalogu ma całą serię botaniczną, z różnymi kwiatami i bukietami – do wyboru, do koloru. Wszystko eleganckie, długotrwałe i dające masę frajdy przy budowaniu. Bez podlewania, przesadzania i martwienia się o to, że niedługo zwiędnie.

Reklama

Z całego katalogu kwiatów z LEGO najlepiej na Dzień Mamy wypada Bukiet róż składający się z 822 elementów. To tuzin czerwonych róż, w tym cztery w pełnym rozkwicie, cztery kwitnące i cztery pąki z długimi zielonymi łodygami do ułożenia w wazonie. Całość uzupełniają gipsówki z małymi białymi kwiatami, które wspólnie z różami tworzą zachwycającą kompozycję.

Zestaw zawiera sześć torebek z klockami i oddzielne instrukcje dla kwiatów w trzech różnych stadiach kwitnienia, dzięki czemu idealnie nadaje się do budowania samodzielnie lub w grupie. Cyfrowa wersja instrukcji budowania jest dostępna w aplikacji LEGO Builder. Zrelaksuj się dzięki inspirującej ofercie kreatywnych projektów LEGO specjalnie dla dorosłych.

Bukiet róż z klocków LEGO w super cenie. Tak dobrej promocji dawno nie było

W oficjalnym sklepie LEGO zestaw kosztuje obecnie 249,99 zł. Jednak wystarczy zajrzeć do oferty sklepu Media Expert, by kupić ten bukiet za połowę tej ceny. A wszystko w ramach trwającej właśnie promocji, gdzie LEGO 10328 ICONS Bukiet róż kosztuje 129 zł. Jak uzyskać tę cenę? Wystarczy w trakcie składania zamówienia skorzystać z kodu OD-230525. Warto jednak się spieszyć. Cena z kodem obowiązuje do 23.05.2025 r. do godz. 23:59.

Artykuł zawiera linki afiliacyjne