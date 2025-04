Wielkie święto Androida! Google ze specjalną prezentacją o Android 16

Google ogłosiło zupełnie nowe wydarzenie. W tym roku gigant wyjątkowo podzieli się nowinkami które trafią do tegorocznej wersji systemu jeszcze przed oficjalnym startem hucznej konferencji I/O 2025. Specjalny livestream na YouTube, "The Android Show: I/O Edition", odbędzie się już we wtorek, 13 maja, o godzinie 10:00 czasu pacyficznego - czyli na tydzień przed konferencją I/O. Wydarzenie poprowadzi Sameer Samat, odpowiedzialny za rozwój systemu Android, którego możecie dobrze znać z wcześniejszych prezentacji systemu podczas googlowskich prezentacji.

Android 16 z pakietem nowości. O szczegółach dowiemy się już niebawem

Google już teraz zapowiada, że tegoroczna edycja Google I/O będzie szczególnie bogata w nowości związane z rozwojem ich systemu. Firma chce rozpocząć swoje coroczne święto, Google I/O, od dogłębnej prezentacji, ujawniając część nowości w Androidzie jeszcze przed wielką prezentacją ku której zwrócone będą oczy całego świata. W opisie transmisji czytamy, że ekscytujące aktualizacje zmierzają do Androida - co skutecznie zaostrza apetyt wśród wielu fanów systemu już teraz.

Co więcej: taki ruch sugeruje, że w tym roku Google przygotowało znacznie więcej zmian w systemie, niż miało to miejsce poprzednich latach. Jak to zwykle w przypadku nowych wersji systemu bywa: pojawia się zestaw nowości i usprawnień. Jednak w ostatnich latach nie było tam żadnych rewolucyjnych zmian, a raczej powolna ewolucja ku doskonałości. Przygotowanie specjalnego wydarzenia sugeruje, że Android 17 będzie miał do zaoferowania kilka rewolucyjnych zmian, o czym firma chce poinformować ze stosowną pompą.

Więcej niż prezentacja na I/O. Nowy Android już teraz budzi wiele emocji

W ostatnich latach to Google I/O służyło firmie, by zaprezentować wszystkie kluczowe wersjie nowej wersji Androida. Chwilę po prezentacji udostępniana była też pierwszej wersji testowa systemu. Biorąc pod uwagę problemy z aktualizacjami i jak wszystko to przeciągało się w czasie, od kilku lat harmonogram premier został przyspieszony: pierwsze wersje beta Androida są dostępne już przed wydarzeniem. W 2024 roku Google podczas I/O zaprezentowało między innymi funkcję Private Space, ulepszenia ochrony resetu fabrycznego oraz aktualizacje systemu Wear OS 5. W 2025 roku sytuacja wygląda podobnie: wersja Android 16 Beta została wydana już na kilka tygodni przed konferencją.

Dwie prezentacje sugerują też, że Google zechce podzielić sposób, w jaki będzie opowiadało o nowych funkcjach w systemie. Nie jest wykluczone, że "The Android Show: I/O Edition" skupi się na bardziej konsumenckich rozwiązaniach które czekają Androida 16, podczas gdy na keynocie I/O będzie więcej rozmów na temat technicznych rozwiązań. Już teraz wiadomo, że Google na czas imprezy szykuje specjalne wydarzenia poświęcone Material Design 3, Androidowi na telewizorach czy integracji ich sztucznej inteligencji Gemini z Android Auto.