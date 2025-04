Nowy wygląd Gmaila. Aplikacja wygląda identycznie niezależnie od platformy

Po długich miesiącach testów, Google nareszcie wprowadza wyczekiwaną przez użytkowników iPhone'ów i iPadów aktualizację aplikacji Gmail. Nowy wygląd, stworzony od postaw zgodnie z wytycznymi Material Design 3, w końcu trafia na urządzenia z systemem iOS, przynosząc odświeżony, nowoczesny, interfejs. To coś, co od dawna znamy już z aplikacji na Androidzie, a także przeglądarkowej wersji serwisu. No cóż: lepiej późno, niż później, prawda?

Material Design 3 nareszcie zawitał do Gmaila na iOS!

Bez wątpienia jedną z najbardziej zauważalnych zmian, jest ta związana z nowym paskiem wyszukiwania. Teraz ma on kształt "pigułki" - jest bardzo zaokrąglony na krawędziach. Nowy pasek zastępuje dotychczasowy klasyczny prostokąt, którego krawędzie były tylko delikatnie zaoblone. To subtelna, ale widoczna i rzucająca się w oczy zmiana, która wpisuje się w estetykę Material 3. Nowością jest także sposób, w jaki oznaczana jest aktywna zakładka w dolnym pasku nawigacyjnym. Zamiast podświetlonej ikony, użytkownik widzi wyróżnioną "pigułkę", jeśli korzysta z zintegrowanego widoku Google Chat i Meet.

Przycisk „Utwórz” również zyskał nowy wygląd. Podobnie jak pozostałe zmienione elementy, jego ramka jest bardziej zaokrąglona, co wpisuje się w całą filozofię nowego stylu graficznego Google. Tym razem w aplikacji dominuje też kolor niebieski, który zastąpił charakterystyczną dla platformy dotychczas czerwień. To symboliczny, ale znaczący, krok ku unifikacji wizualnej produktów Google.

Rozwijane boczne menu z folderami i etykietami pozostało bez większych zmian. Google zachowało jej dotychczasową strukturę, co... cieszy. Jako użytkownicy od lat byliśmy przyzwyczajani do tamtejszego porządku, dlatego nie mam najmniejszych wątpliwości, że wprowadzenie tam większych zmian byłoby dla wielu z nas sporym utrudnieniem. Z kolei w widoku wiadomości wprowadzono jedynie drobną korektę: ikona trzech kropek, odpowiadająca za menu z dodatkowymi opcjami, została przeniesiona do poziomego układu.

Gmail ponownie zunifikowany. To samo doświadczenie niezależnie od platformy

Aktualizacja do wersji 6.0.250413 aplikacji Gmail na urządzeniach Apple wprowadziło nie tylko odświeżony wygląd na iPhone'ach i iPadach, ale przede wszystkim jest powrotem do spójności z pozostałymi produktami internetowego giganta. Gmail na iOS teraz wygląda i działa niemal identycznie jak wersja na Androida oraz webowa, co znacząco poprawia doświadczenie użytkownika korzystającego z różnych urządzeń.