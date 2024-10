Empik Premium na rok w super promocji. Jak skorzystać?

Empik Premium to usługa abonamentowa, która w popularnej sieci sklepów pojawiła się już w 2019 r. Dzięki niej klienci otrzymują bogaty pakiet różnego rodzaju korzyści w ramach opłaty. Darmowa dostawa do Paczkomatów i kurierem dla zamówienia od 40 zł z oznaczeniem Premium, -15% zniżki w salonach m.in. na książki, muzykę, zabawki i artykuły papiernicze, do 20% zniżki na oznaczone produkty na Empik.com. To tylko niektóre z korzyści oferowanych w tym abonamencie. Empik Premium to także:

40% zniżki na drugą, tańszą książkę w salonie za okazaniem aplikacji

Zniżki na specjalne wydarzenia handlowe np. Premium Week

10 zł zniżki na pierwsze zakupy w aplikacji Empik za min 100 zł

30 dni na zwrot zakupionego towaru bez obowiązku okazania paragonu

Zyskaj 1 audiobook lub ebook z pełnego katalogu 200 tys. pozycji w aplikacji Empik Go, a do tego nieograniczony dostęp do

wszystkich podcastów oraz 1000 audiobooków i ebooków z wybranego katalogu

60 odbitek za 1 zł od Empik Foto na start

35% rabatu na cały asortyment w Empik Foto

-20% na bilety w Multikinie

-30% zniżki na kawę i herbatę w Costa Coffee

Empik Premium na rok za zakupy Jak to działa?

Empik Premium w standardowej cenie kosztuje 10,99 zł na miesiąc, 39,99 zł na 3 miesiące i 49,99 zł na 12 miesięcy. Obecnie trwa jednak promocja, w ramach której rok usługi dostępny jest za 39,99 zł. Empik ma jeszcze jedną ofertę – osoby, które wydadzą 200 zł na zakupy w aplikacji Empik lub na stronie internetowej, otrzymają w nagrodę kod Premium na rok.

Promocja obowiązuje w dn. 20.09-31.10.2024 r. przy jednorazowym zakupie za min. 200 zł na empik.com. Personalizowany kod, umożliwiający bezpłatną aktywację Empik Premium zostanie wysłany na adres e-mail podany w ustawieniach konta, w ciągu 2 godzin od złożenia zamówienia. Kod można aktywować do 16.11.2024 r. Promocja dla nowych użytkowników tj. nie posiadających na chwilę skorzystania z Promocji aktywnej usługi Empik Premium oraz posiadających konto na empik.com.

Przy okazji warto przypomnieć, że już 5 października zmieni się regulamin usługi – choć zmiany dotyczą przede wszystkim darmowej jej wersji. Od tego dnia zmienia się minimalna wartość zamówienia do skorzystania z darmowej wysyłki – z 80 zł na 100 zł. Choć dla posiadaczy płatnego planu minimalna wartość zamówienia nie ulega zmianie, tak zmieniają się zasady uzyskania 15-procentowego rabatu w salonach. By z niego skorzystać, będzie trzeba wydać m.in. 50 zł.