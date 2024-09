Wielkie Okazje Prime 2024. Amazon zapowiada wyprzedażowe szaleństwo

Amazon znany jest z organizowania cyklicznych wydarzeń. Największe z nich to oczywiście Prime Day, które co roku odbywa się w połowie lipca. Pierwszy w Polsce Prime Day, w którym mogliście wziąć udział w 2022 r., mógł dla wielu okazać się wielkim rozczarowaniem. Choć w ramach całego wydarzenia mogliśmy kupić kilka ciekawych produktów w niższych cenach, szybko okazało się, że zagraniczne oddziały największego sklepu internetowego mają ciekawszą ofertę – nawet dla polskiego klienta.

Niestety, rok później mieliśmy powtórkę z rozrywki. Mimo hucznych zapowiedzi i ciągłego podgrzewania atmosfery, Prime Day 2023 również był się mocno średni. Choć na pierwszy rzut oka wydawało się, że przeceny są warte uwagi, niestety nasi zachodni sąsiedzi i klienci sklepów Amazon z innych krajów mieli znacznie ciekawsze promocje. Sytuacja powtórzyła się w tym roku i lepiej było wydawać swoje pieniądze na zagranicznych oddziałach Amazon niż w Polsce – a szkoda, gdyż to zmarnowana szansa na przyciągnięcie klientów.

Wielkie Okazje Prime 2024. Czy tym razem będą dobre przeceny?

Jednak ten rok jeszcze się nie kończy i Amazon zapowiada kolejną atrakcję dla posiadaczy abonamentu Amazon Prime, który w naszym kraju kosztuje 49 zł rocznie. Wielkie Okazje Prime 2024 to dwudniowe wydarzenie w ramach którego przecenionych ma być tysiące produktów. W tym roku organizowane jest w dniach 8-9 października. Oprócz obiecywanych dobrych okazji i promocji, Amazon zachęca klientów do korzystania z aplikacji mobilnej, gdzie do zdobycia będzie kupon w wysokości 35 zł do użycia na kwalifikujące się zakupy. Oferta dotyczy klientów, którzy nie logowali się wcześniej do aplikacji Amazon. Promocja jest dostępna tylko w aplikacji Amazon na na iPhone'a lub telefony z systemem Android. Nie obejmuje aplikacji Amazon na tablety z systemem Android lub iPadOS. Szczegóły akcji oraz informacje na temat sposobu odebrania kuponu znajdziecie na stronach poświęconych Wielkim Okazjom Prime 2024.