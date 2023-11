Netflix nokautuje konkurencję w Polsce - przejął prawie połowę rynku

Wzrost o ponad pół miliona użytkowników z miesiąca na miesiąc to naprawdę spory skok, tym bardziej, że utrzymywany jest bardzo korzystny wynik średniego czasu spędzanego przez widzów na platformie. W przypadku Netfliksa mówimy już o liczbach ponad 10 mln realnych użytkownków oraz blisko 5 i pół godziny (choć tu był minimalny spadek względem poprzedniego miesiąca). Jeżeli spojrzymy jednak na udział czasu Netfliksa w czasie poświęconym na VOD i OTT przez widzów, to ten utrzymuje się wciąż bardzo blisko 50%, nie pozostawiając pozostałym platformom zbyt wiele do podziału.

Nie tylko ostatnie miesiące miały być dla Netfliksa w naszym kraju trudnym okresem. Wiele mówiło się o rezygnacji z subskrypcji przez mnóstwo klientów w odpowiedzi na ograniczenie współdzielenia dostępu oraz wcześniejszych podwyżek. Krajobraz na rynku VOD jest, mimo wszystko, niesamowicie dynamiczny i wieści na temat zmian u konkurentów Netfliksa na pewno docierają do sporej grupy (potencjalnych) klientów. To sprawia, że podwyższanie cen przez innych oraz działania na pozostałych rynkach (np. zarezerwowanie jakości 4K dla najwyższego pakietu Max w USA, co na pewno zostanie wdrożone w przyszłości w Polsce) ma wpływ na aktualne decyzje.

VOD w Polsce - statystyki i ranking usług

Pod względem liczby użytkowników drugie miejsce zajął w październiku 2023 Disney+ z 3,7 mln, a trzecie nasz lokalny Player (2,98 mln), co ponownie potwierdza świetną rozpoznawalność i popularność usługi, którą może wchłonąć Max. I to właśnie HBO Max uplasowało się zaraz za podium z rezultatem 2,96 mln użytkowników w poprzednim miesiącu. Platforma zanotowała delikatny wzrost względem września, podczas gdy Disney+ straciło naprawdę sporo: z 4,6 mln do 3,7 mln, co może być podyktowane konkretnymi premierami, które generowały zainteresowanie i ruch. To po raz kolejny udowadnia, jak istotne jest rozłożenie w czasie i właściwe planowanie kalendarza premier nowych filmów i seriali, które pojawiają się na platformie, bo ma to niebywały wpływ na statystyki.

Serwisy VOD i OTT październik 2023 Lp Media channel Share of Time in category Real users Reach ATS [s] 1 NETFLIX (www+app) 48.94% 10 169 712 34.22% 5h 21m 10s 2 PLAYER (www+app) 8.67% 2 982 258 10.04% 3h 14m 3s 3 DISNEY+ (www+app) 8.21% 3 743 658 12.60% 2h 26m 22s 4 TVP (www+app) 7.73% 2 697 786 9.08% 3h 11m 12s 5 HBO MAX (www+app) 6.89% 2 958 120 9.95% 2h 35m 28s 6 POLSAT BOX GO (www+app) 4.12% 1 748 790 5.89% 2h 37m 21s 7 CANAL PLUS (www+app) 3.73% 2 543 400 8.56% 1h 37m 52s 8 PRIME VIDEO (www+app) 3.15% 2 224 260 7.49% 1h 34m 29s 9 SKYSHOWTIME (www+app) 1.49% 1 531 548 5.15% 1h 4m 52s 10 WP (www+app) 1.49% 1 586 628 5.34% 1h 2m 32s

W środkowej i dolnej części zestawienia PBI/Gemiusa są m. in. TVP VOD, CANAL+ online, Prime Video czy Polsat Box Go. Najwięcej zyskała platforma Amazonu, która na jesień przygotowała naprawdę mocne zestawienie premier, a w tym miesiącu je kontynuuje m. in. wprowadzając polski film. Bardzo ciekawe, jak na ruch i zainteresowanie wpłyną rozbudowywane oferty płatnych kanałów/pakietów, jak ten od MGM, za którym ukryte są też tytuły, które wcześniej można było oglądać bez dodatkowych subskrypcji. Regularnie w rankingu pojawia się SkyShowtime, które co prawda delikatnie straciło, gdy porównamy wrzesień z październikiem, ale serwis radzi sobie w Polsce coraz lepiej i zachowuje dość stabilne zainteresowanie.

Co dalej z Viaplay? Początek przyszłego roku początkiem dużych zmian?

W tabeli nie widzimy natomiast Viaplay, które pomimo dobiegającego do końca sezonu F1 oraz trwających rozgrywek Premier League, nadal nie jest w stanie za dobre rozsiąść się wśród 10 najpopularniejszych platform nad Wisłą. Jeżeli kibice nie oglądają sportu online właśnie tam, to oznacza, że muszą korzystać z innych źródeł i to na pewno jest pewien problem nie tylko dla Viaplay, ale też całego rynku. Transmisje sportowe online najwyraźniej wciąż kojarzą się przede wszystkim z darmowym dostępem i chyba można śmiało zakładać, że pewna część zainteresowanych przy każdej możliwości szuka innych miejsc, gdzie relacje live też będzie można obejrzeć bez żadnych kosztów.

Nadchodzące dwa miesiące nie powinny być raczej wyjątkowe, ponieważ raczej nikt w okresie świątecznym nie odważy się na podnoszenie cen czy wdrażanie ograniczeń. Od przyszłego roku możemy jednak spodziewać się kolejnych przetasowań, bo Max zastąpi w Polsce HBO Max, a Disney+ będzie kontynuować wprowadzanie zmian, jak wyższe ceny, nowe pakiety i ograniczenie współdzielenia kont. SkyShowtime zbliży się do roku funkcjonowania w Polsce, a niebawem powinniśmy dowiedzieć się, co stanie się z Viaplay, po którego ewentualnym zniknięciu prawa do transmisji może przejąć jeden z kluczowych konkurentów w segmencie online.