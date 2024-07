Wielki sukces Polaków. Trafili do finału europejskiej edycji "Seeds for the future"

Na w zeszłym tygodniu odbyła się europejska edycja programu Seeds for the Future. Tegoroczne wydanie konkursu zgromadziło 145 utalentowanych studentów, którzy pochodzili z ponad dwudziestu europejskich krajów. Wśród nich nie zabrakło także reprezentantów Polski!

Podczas uroczystej inauguracji wydarzenia, starszy wiceprezes Huawei Europe, Radosław Kędzia, powitał uczestników, podkreślając znaczenie rozwoju talentów ICT w dzisiejszej rzeczywistości. Rzeczywistości w dużej mierze cyfrowej. Wspomniał on, że rozwijanie umiejętności ICT jest kluczowe, a inwestycja w dalszy rozwój i edukację młodych talentów to rzecz, którą wielu powinno postawić na pierwszym miejscu. To oni są przyszłości — i oddanie w ich ręce odpowiednich narzędzi będzie kluczowe by być równie istotnym na scenie międzynarodowej, jak ma to miejsce obecnie.

Z jego słowami zgadza się także włoska podsekretarz Ministerstwa Edukacji i Nauki, Paola Frassinetti:

Żyjemy w czasach, w których technologia przenika każdy aspekt naszego życia - zarówno osobistego, jak i zawodowego. Dlatego ważne jest, aby nasi studenci mieli dostęp do programów edukacyjnych, które odpowiednio przygotują ich na wyzwania przyszłości. Koncentrując się na praktycznym zastosowaniu technologii w przemyśle i opracowywaniu rozwiązań, które mogą poprawić jakość życia, jednocześnie dbając o planetę, nasz program wyposaża studentów w umiejętności niezbędne dla przyszłych liderów

Polacy podczas Seeds for the Future 2024. Oto ich projekty Tech4Good

Jak wspomniałem wcześniej, w tegorocznej edycji programu Seeds for the Future 2024 nie zabrakło również reprezentacji Polski, której udało się dotrzeć wprost do finału. Dziesięcioro studentów podzielonych zostało na dwie drużyny. Te przez siedem dni, pod czujnym okiem profesjonalistów, pracowały nad rozwojem swoich projektów.

Pierwszy zespół, Sie-ma, stworzył aplikację pomagającą użytkownikom dbać o zdrowie i dobre samopoczucie. Aplikacja wykorzystuje mechanizmy grywalizacyjne, a także monitoruje parametry zdrowotne użytkownika. Wisienką na torcie jest opcja prowadzenia dziennika, która w założeniu ma pozwolić lepiej zrozumieć emocje — a także być przygotowaniem się do wizyt lekarskich. W projekcie nie zabrakło technologii Huawei — wśród nich autorskich algorytmów sztucznej inteligencji i przetwarzania danych w chmurze, które pozwoliły projektowi rozwinąć skrzydła i działać jak należy.

Na tym jednak jeszcze nie koniec — bowiem druga ekipa, Beelivers, skupiła się na zupełnie innym temacie. Ich projekt poświęcony był ochronie pszczół. Z pomocą Huawei Cloud oraz kamer w ulach pozwalających analizować obraz i wykrywać roztocza wywołujące warrozę, stworzony przez przez nich system automatycznie stosuje dym na bazie ziół, który zwalcza roztocza bez szkody dla pszczół. To właśnie inwencja tej grupy zdobyła uznanie międzynarodowego jury i pozwoliła im trafić do czołówki europejskich zespołów próbujących swoich sił w konkursie Seeds for the Future!

Nowy partner Huawei. Tym razem gigant podejmuje współpracę z InnovUp

I choć to na konkursie i jego uczestnikach koncentrowała się uwaga wszystkich obserwatorów wydarzenia, to nie zabrakło niespodzianek. Podczas eventu Huawei oficjalnie ogłosił współpracę z InnovUp. Co to za inicjatywa? InnovUp to stowarzyszenie non-profit, które wspiera włoski ekosystem innowacji. Dzięki niemu 24 włoskich studentów biorących udział w programie Seeds for the Future będzie miało możliwość uczestniczenia w Founders Academy. Programie obejmującym 16 lekcji, które poruszają kluczowe aspekty funkcjonowania start-upów. I to takie, o których młodzi naukowcy raczej nie myślą — a później okazują się, że nie mają na jego temat zielonego pojęcia. Tematami które będą tam poruszane są m.in. metody finansowania, ochrona własności intelektualnej czy strategia wprowadzanie produktów na rynek.

"Inicjatywa Founders Academy została zaprojektowana, by inspirować i wspierać innowatorów oraz przedsiębiorców w rozwijaniu ich projektów biznesowych. Dlatego jesteśmy niezwykle dumni z naszej współpracy z Huawei. Dzięki niej studenci programu Seeds for the Future oraz wielu innych przyszłych innowacyjnych przedsiębiorców będzie mogło korzystać ze szkoleń opartych na praktycznej wiedzy cyfrowej, prowadzonych przez ekspertów, profesjonalistów i liderów włoskiego świata innowacji" - powiedział Giorgio Ciron, dyrektor InnovUp.

Zwycięzcy Seeds for the Future. Kto okazał się zwycięzcą tegorocznej edycji europejskiego konkursu Seeds for the Future?

Choć rywalizacja była zacięta a reprezentanci Polski dostali się do finału, to najlepszymi grupami okazały się Anaphero (Irlandia) i BioBuddy (Holandia). To właśnie one dostały się do globalnego konkursu Tech4Good, który odbędzie się w Chinach w 2025 roku. Nagroda publiczności trafiła zaś do ekipu Nordic Shine (Finlandia).