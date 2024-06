Innowacje w sieci i nowa inicjatywa Huawei. Rusza 5G-A Pioneers!

W tym tygodniu miałem przyjemność odwiedzić targi MWC w Szanghaju, gdzie jednym z największych stoisk należało do Huawei. Firma jak zwykle przygotowała moc atrakcji. W strefie dostępnej dla wszystkich nie zabrakło całego zestawu ich popularnych urządzeń do testów — od zegarków, przez smartfony, na tabletach kończąc. Jednak to był dopiero początek, bo w zamkniętej strefie czekało znacznie więcej atrakcji. Jednak skupiały się one przede wszystkim na rozwiązaniach mniej konsumenckich — a bardziej tych związanych z technologiami które można wykorzystać w biznesie. I pierwsze skrzypce odgrywały tam tematy związane z rozwojem inteligentnych sieci oraz komercyjnym wykorzystaniem 5G-A.

Sztuczna inteligencja wszędzie. Huawei proponuje ulepszone technologie

Podczas keynote'a odbywającego się w ramach targów, firma zaprezentowała ulepszoną wersję swojej technologii Autonomous Driving Network (ADN), która od teraz jest obsługiwana przez model Telecom Foundation. Celem ADN jest jak najlepsze zarządzanie siecią i zapewnienie użytkownikom lepszych wrażeń korzystania z sieciowych rozwiązań i usług. Moduły które są dostępne w ADN wspierają działania z różnych grup: od pracowników centrum operacyjnego sieci, przez zespół obsługi klienta, inżynierów terenowych i odpowiedzialnych za instalację, a także ostatni element — czyli końcowych użytkowników.

Podczas konferencji przedstawiciele firm telekomunikacyjnych i konsultingowych dyskutowali na temat tego, jakie rewolucje czekają branżę. Wszystko to dzięki otwartym interfejsom programowania aplikacji w erze 5G. Nie zabrakło też dyskusji na temat zastosowań nowej technologii - 5G-A, która ma być wykorzystywana komercyjnie. Otwarte interfejsy oprogramowania pozwolą np. dostosować transmisje na żywo do potrzeb nadawców, czy integrację wysokiej jakości wideo, interaktywnych danych i udostępniania treści i elementów w rzeczywistości rozszerzonej co pozwoli na bardziej efektywną pracę firm ubezpieczeniowych.

5G-A Pioneers - rusza nowa inicjatywa Huawei i partnerów!

Podczas imprezy Huawei zainaugurował inicjatywę 5G-A Pioneers, którą firma współtworzy z kluczowymi dostawcami usług telekomunikacyjnym na całym świecie. Czym jest 5G-A Pioneers? To inicjatywa, której celem jest wspieranie wzajemnego rozwoju i sukcesu w nowej erze technologii 5G-A. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli kluczowych operatorów z różnych regionów, w tym z Chin, a także z firm telekomunikacyjnych takich jak HKT, du i Oman Telecommunications. Nie zabrakło też wielu rozmów na temat chwytania i wykorzystywania nowych możliwości biznesowych w coraz bardziej zdigitalizowanym świecie.

David Wang, dyrektor wykonawczy i przewodniczący zarządu ds. infrastruktury ICT w Huawei, podczas konferencji podkreślił znaczenie sieci 5G-A w przyszłości. To właśnie nowa technologia ma otworzyć nowe możliwości biznesowe i pozwoli zabezpieczyć dotychczasowe inwestycje oraz otworzy zupełnie nowe możliwości biznesowe. To ma być proces — i do 2030 roku cała branża telekomunikacyjna będzie musiała podwoić wysiłki, aby wzmocnić technologię 5G-A i zapewnić jej rozwój, który ma przełożyć się na szybszą transformację cyfrowego świata.

Podstawowe postanowienia programu 5G-A Pioneers

Huawei i jego partnerzy ogłosili kluczowe postanowienia związane z programem. Jego celem jest maksymalizacja wartości oferowanej przez technologię 5G-A, wspieranie jej rozwoju oraz dalsze wzmacnianie sektora telekomunikacyjnego. Postanowienia te koncentrują się na wspieraniu innowacji wśród operatorów, w miastach i przedsiębiorstwach, a także na budowie wysokiej jakości sieci, świadczeniu usług i wspieraniu rozwijających się ekosystemów.

Naszym celem jest zintegrowanie sztucznej inteligencji z sieciami. Z tego powodu, zamierzamy zmienić swoją dotychczasową działalność z dostawcy rozwiązań na współtwórcę inteligentnych sieci. Jesteśmy przekonani, że współpraca nad inteligentnym agentem RAN i rozwojem sieci przyniesie większe korzyści biznesowe, przyspieszy transformację sieci i wprowadzi naszą branżę w nową erę inteligentnych technologii — Eric Zhao, wiceprezes ds. marketingu rozwiązań bezprzewodowych

Inteligentny agent RAN pozwala sieciom samodzielnie optymalizować doświadczenia użytkowników i efektywność energetyczną. W jednym z projektów Huawei, agent działał niezawodnie przez tysiące godzin w sieci z 223 komórkami, maksymalizując wydajność przy minimalnym zużyciu energii. Inteligentny agent RAN umożliwia również szybkie dostosowanie usług do aktualnych potrzeb użytkowników przez ciągłą ocenę zasobów sieciowych.

