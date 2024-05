Nowy reprezentant serii P, a właściwie to już serii Pura, nie rezygnuje ze swoich korzeni i kolejny raz skupia się na fotografii. Tutaj jednak mamy trzy różne modele — Huawei Pura 70, Pura 70 Pro oraz Pura 70 Ultra. Huawei Pura 70 Pro+ nie trafi do Polski, ale nie jest to wielki powód do smutku — sami zresztą zobaczcie.

Huawei Pura 70 — co oferuje podstawowy model?

Podstawowy model Huawei Pura 70 ma płaski ekran o przekątnej 6,6 cala. W jednym i drugim przypadku jest to ekran Huawei X-True Display, co przekłada się na to, że mamy tutaj rozdzielczość 2844 × 1260, jasność do 2500 nitów, gęstość pikseli wynoszącą 460 ppi, odświeżanie od 1 do 120 Hz i wsparcie technologii HDR Vivid. Do tego wyświetlacz jest pokryty nowym Kunlun Glass, które ma być o 100 procent bardziej wytrzymałe od swojego poprzednika.

Jeśli chodzi o aparaty, mamy tutaj główny obiektyw 50 MP z przysłoną pracującą w zakresie f/1,4-f/4,0 z OIS, ultraszerokokątny obiektyw 13 MP (f/2.2) oraz aparat telefoto 12 MP z OIS i pięciokrotnym zoomem optycznym. Huawei Pura 70 zaoferuje do tego jednak stukrotny zoom cyfrowy. Huawei chwali się, że aparaty są naprawdę zaawansowane i oferują znacznie lepszą stabilizację obrazu podczas wykonywania zdjęć, lepszą ostrość w kluczowych momentach i wyklarowanie obrazu nawet podczas fotografowania szybkich, dynamicznych scen. Jak to jednak będzie sprawdzać się w praktyce? O tym przekonamy się już wkrótce.

Sercem tego smartfona jest procesor HiSilicon Kirin 9010, czyli układ w pełni zaprojektowany przez samo Huawei. Ma on jeden rdzeń główny z zegarem o taktowaniu 2,3 GHz, trzy wydajne rdzenie z zegarem o taktowaniu 2,18 GHz i cztery energooszczędne rdzenie taktowane zegarem 1,55 GHz. Pamiętajmy jednak, że Huawei cały czas nie ma dostępu do technologii 5 nm, przez co jest dość ograniczony, a jego CPU skazane są na starsze technologie — i dlatego procesor w Purze 70, jak wynika z pierwszych badań, niewiele różni się od tego, który był w Mate 60. Co za tym idzie, radzi sobie gorzej od najnowszych Snapów. Jego wydajność ma być porównywalna do Snapdragona 8 Gen 1. Pomimo wielu plotek, seria Pura 70 nie zaoferuje łączności 5G.

Podstawowy model jest dostępny w dwóch kolorach: czarnym i białym. Huawei Pura 70 jest dostępny w wariancie z 12 GB pamięci RAM i 256 GB miejsca na własne dane A co z baterią i ładowaniem? Huawei Pura 70 ma baterię o pojemności 4900 mAh i oferuje ładowanie o mocy 66 W przewodowo oraz 50 W bezprzewodowo.

Huawei Pura 70 Pro — co daje dopisek „Pro”?

W Huawei Pura 70 Pro znajdziemy zaokrąglony po bokach wyświetlacz o przekątnej 6,8 cala. Poza tym jednak mamy ten sam ekran, co w podstawowym modelu — Huawei X-True Display, rozdzielczość 2844 × 1260, jasność do 2500 nitów, gęstość pikseli wynoszącą 460 ppi, odświeżanie od 1 do 120 Hz, wsparcie technologii HDR Vivid i nowe Kunlun Glass.

Główny obiektyw jest taki sam, jak w podstawowej Purze 70. Zmiany jednak przychodzą w obiektywie tele, gdzie mamy matrycę 48 MP f/2.1 z OIS i 3,5-krotnym optycznym zoomem. Ekscentryczny trójkąt na pleckach smartfona uzupełnia ultraszerokokątny obiektyw 12 MP. Do tego Huawei zaznacza, że jest tu funkcja Super Focus Macro — i to ma nam pozwolić odkryć „mikro świat”.

Sytuacja z ładowaniem wygląda ciekawiej w modelu z dopiskiem Pro — tutaj mamy baterię 5050 mAh, a w kwestii ładowania to po kablu mamy moc 100 W, bezprzewodowo 80 W, a bezprzewodowe ładowanie zwrotne — 20 W. Huawei Pura 70 Pro również będzie dostępny w białym i czarnym kolorze, jednak tutaj obok 12 GB pamięci RAM znajdziemy 512 GB miejsca na własne dane.

Huawei Pura 70 Ultra — to rewolucja w mobilnej fotografii

Najpotężniejszym smartfonem z całej rodziny Pura 70 jest Huawei Pura 70 Ultra. Chociaż pod względem wyświetlacza jest dokładnie to samo, co wcześniej, tak największe różnicy są „z tyłu” — i nie chodzi mi tylko o to, że plecki są tutaj wykonane z ekoskóry. Huawei w głównym aparacie z 1-calową matrycą 50 MP ze zmienną przysłoną (f/1.6 — f/4.0) zastosowało tu bardzo ciekawe rozwiązanie, jakim jest też wysuwana kamera. Huawei Pura 70 Ultra po aktywacji głównego sensora wysuwa go z obudowy, aby uzyskać ogniskową odpowiadającą 22,5 mm dla pełnej klatki.

Co to daje, jeżeli chodzi o mobilną fotografię? Przede wszystkim taki mechanizm pozwala znacznie lepiej dostosować ogniskową, jeżeli chodzi o największą matrycę w aparacie. Ta tutaj ma przekątną 1 cala, a w przypadku większości „peryskopowych” konstrukcji mamy dużo mniejsze sensory, jak 1/3.52 czy 1/2.52 cala. Póki co wciąż w przypadku Huawei Pura 70 Ultra przejście pomiędzy przybliżeniem 1x a 3,5x jest w pełni cyfrowe, ale dzięki możliwości sterowania soczewką niedługo możemy doczekać się w końcu smartfona z krwi i kości, którego przybliżenie optyczne będzie można regulować. Wysuwany aparat ma wytrzymać 300 tysięcy wysunięć, a do tego nadal mamy tutaj pyło- i wodoszczelność IP68. Do tego mamy tutaj obiektyw ultraszerokokątny 40 MP (f/2.2) oraz aparat telefoto 50 MP (f/2.1) z OIS i 3,5-krotnym zoomem optycznym. Aparat zaoferuje zoom aż 200x, co ponownie sprawia, że mamy odkrywać mikro świat.

Huawei Pura 70 Ultra ma baterię 5200 mAh i oferuje ładowanie przewodowe o mocy 100 W oraz bezprzewodowe o mocy 80 W. Sercem tego smartfona również jest HiSilicon Kirin 9010, lecz wspiera go 16 GB pamięci RAM oraz 512 GB miejsca na własne dane. Smartfon ten będzie dostępny w trzech kolorach: czarnym, zielonym i brązowym (ten ostatni tylko na huawei.pl), a jego plecki wykonane są ze wspomnianej już ekoskóry i mają ciekawy wzór.

Huawei Pura 70 — ceny, dostępności i promocja premierowa

Huawei Pura 70 (12 GB + 256 GB) kosztuje w Polsce 3999 zł. Huawei Pura 70 Pro (12 GB + 512 GB) został wyceniony na 5199 zł, za to najpotężniejszy, Huawei Pura 70 Ultra (16 GB + 512 GB) to koszt 6399 zł.

Oferta premierowa trwa od dziś, czyli 2 maja, do 30 czerwca 2024 roku. Pełna dostępność będzie za to od 22 maja. Huawei przygotował do tego promocję, dzięki której — jeśli zdecydujecie się na zakup smartfona od razu, to w prezencie dostaniecie słuchawki Huawei FreeBuds Pro 3 (799 zł w sklepie Huawei).

Źródło: Huawei