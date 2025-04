Wielki hit Netfliksa powraca. Niestety w dwóch częściach

Pierwszy sezon tej produkcji był jednym z największych hitów Netfliksa przyciągając przed ekrany milionową rzeszę widzów. Podobnie będzie zapewne z drugim sezonem, którego zapowiedź właśnie dostaliśmy. Tytułowa Wednesday Addams rozpoczyna drugi rok nauki w Akademii Nevermore i wygląda na to, że czeka ją kolejna zagadka do rozwikłania.

Wednesday - sezon 2. podzielono na dwie części

Niestety jest też zła wiadomość. Jak to w ostatnim czasie bywa, Netflix postanowił podzielić swoją hitową produkcję na dwie części. Pierwsza zadebiutuje 6 sierpnia, a druga dopiero 3 września. Oznacza to, że na finał drugiego sezonu trzeba będzie poczekać niemal miesiąc. Ciężko wytłumaczyć takie zachowanie giganta, ale wygląda na to, że jest to strategia obliczona na przyciąganie widzów do platformy na dłużej niż jeden miesiąc. Nie przedłużając, poniżej znajdziecie krótką zapowiedź nowego sezonu, na który trzeba poczekać jeszcze ponad 3 miesiące.

Serial "Wednesday" skupia się na tytułowej bohaterce, Wednesday Addams, cynicznej i inteligentnej nastoletniej córce Morticii i Gomeza Addamsów. Po incydencie w poprzedniej szkole, zostaje wysłana do Akademii Nevermore, prestiżowej szkoły z internatem dla uczniów z nadprzyrodzonymi zdolnościami (takich jak wilkołaki, wampiry, syreny), gdzie niegdyś uczyli się jej rodzice. W Nevermore Wednesday musiała odnaleźć się w nowym, ekscentrycznym środowisku, nawiązać (na swój specyficzny, mroczny sposób) relacje z innymi uczniami i zmierzyć się z własnymi, rozwijającymi się zdolnościami parapsychicznymi. Serial łączy w sobie elementy kryminału, horroru, czarnej komedii i opowieści o dojrzewaniu z nadprzyrodzonymi wątkami.