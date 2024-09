Wejdź za kulisy drugiego sezonu "Wednesday". Kiedy premiera?

"Wednesday" to jedno z największych zaskoczeń końcówki 2022 r. Serial Netflix, który opowiada losy tytułowej Wednesday to historia osadzona w świecie Rodziny Addamsów, szybko zyskał swoich fanów i wciąż znajduje się na szczycie najchętniej oglądanych produkcji na tej platformie z przeszło 250 mln wyświetleń. 8 odcinków to zdecydowanie za mało i fani chcą więcej. Drugi sezon powstaje, jednak zanim powrócimy do Akademii Nevermore, by towarzyszyć Wednesday i jej przyjaciołom w mrocznych przygodach, minie jeszcze nieco czasu.

Na osłodę Netflix prezentuje pierwsze wideo. Nie jest to teaser ani zwiastun. To zakulisowy materiał pokazujący pracę na planie i aktorów, którzy pełni są optymizmu w czasie kręcenia nowych odcinków. Nie zdradza jednak żadnych tajemnic związanych z fabułą, więc fani będą mieli jeszcze trochę czasu, by snuć teorie na temat tego, co czeka Wednesday – a ma dziać się sporo. Wiemy natomiast, że do serialu powrócą znane postaci oraz pojawią się nowi bohaterowie. W obsadzie znaleźli się: Jenna Ortega, Steve Buscemi, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Joanna Lumley, Christopher Lloyd, Emma Myers, Joy Sunday, Hunter Doohan, Fred Armisen, Thandiwe Newton, Victor Dorobantu, Billie Piper, Haley Joel Osment, Heather Matarazzo, Georgie Farmer, Moosa Mostafa, Luyanda Unati Lewis-Nyawo, Isaac Ordonez, Evie Templeton, Owen Painter, Noah Taylor, Frances O’Connor, Joonas Suotamo, Jamie McShane i inni.

"Wednesday" z nowym sezonem w 2025 r. Kiedy premiera?

A co z premierą? Tu Netflix jest oszczędny w przekazywaniu informacji. Choć fani liczyli, że "Wednesday" powróci jeszcze w tym roku, platforma potwierdziła, że nowe odcinki zadebiutują na małym ekranie dopiero w 2025. I to tyle – żadnych ram czasowych, żadnego wskazania konkretnego miesiąca. Można podejrzewać, że twórcy wstrzymają się z premierą do jesieni – w sam raz na Halloween 2025. Dla przypomnienia, pierwszy sezon "Wednesday" zadebiutował na Netflix w listopadzie 2022 r. Na nowe odcinki fani czekać więc będą 3 lata!