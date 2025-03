2. sezon "Wednesday" coraz bliżej. Jenna Ortega podkręca atmosferę przed premierą

Fani serialu "Wednesday" mają powody do radości. Drugi sezon zwariowanego hitu od Netflixa jest coraz bliżej, a Jenna Ortega podkręca temperaturę przed wielką premierą. Serialowa Wednesday Addams zapowiada, że nowe odcinki będą jeszcze bardziej szalone, a finał będzie jazdą bez trzymanki, który to przyniesie nam niezapomniane wrażenia!

W wywiadzie udzielonym E! News, Jenna Ortega zdradziła, że drugi sezon serialu dostarczy widzom jeszcze więcej emocji i zaskakujących zwrotów akcji. O tym że będzie mroczniejszy i skupi się na nieco innych aspektach życia młodej Addamsówny mówi się od dawna. Teraz jednak Ortega mówi, że nie brakuje tam szaleństwa. I już teraz zdradza, że jej ulubione sceny czekać będą na widzów w finałowym odcinku co... tylko zaostrza apetyt i daje nieco pytań o to, na co twórcy wpadli tym razem.

Niektóre sceny, które nakręciliśmy w drugim sezonie, zwłaszcza w ostatnim odcinku, należą do moich ulubionych. To naprawdę ekscytujące! Tim [Burton] naprawdę świetnie się bawił przy tej produkcji. Wszystko jest bardzo wizualne, pełne detali i niesamowicie inspirujące. Praca z kimś takim to czysta przyjemność – codziennie dodawał nam energii i ekscytacji do realizowanych scen. Czasem dotarcie do mety jest naprawdę trudne. le Tim zawsze sprawiał, że atmosfera na planie była niesamowita. A sama Wednesday to postać, którą trudno się znudzić.

Jak widać - aktorka bardzo pochwaliła pracę z wybitnym reżyserem, z którym ostatnio ma przyjemność regularnie współpracować. Ale to dobrze - tym bardziej, że sama przyznała, że osiem miesięcy zdjęć nie należy do łatwych, gdy trzeba cały czas wczuwać się w tak odjechaną postać.

Wednesday. (L to R) Jenna Ortega as Wednesday Addams, Thing in episode 102 of Wednesday. Cr. Courtesy Of Netflix © 2022

Lady Gaga zasila obsadę 2. sezonu "Wednesday"

Choć drugi sezon "Wednesday" od czasów ogromnego sukcesu pierwszych odcinków budzi ogrom emocji, to komentarze takie jak ten powyższy od Ortegi czy zapowiedź wystąpienia Lady Gagi nie pozwalają obniżyć ekscytacji: a wręcz przeciwnie. No bo właśnie, pierwsze nieoficjalne informacje na ten temat trafiły do mediów jeszcze jesienią. Teraz jednak artystka oficjalnie potwierdziła swój udział w projekcie. Jest on jednak owiany nutką tajemnicy. Gaga nie zdradza, czego możemy się po niej spodziewać i chce, aby do końca zostało to dla widzów niespodzianką. Przyznała jednak, że świetnie bawiła się na planie.

Kiedy premiera 2. sezonu "Wednesday"?

Niestety, mimo że o powrocie serialu mówi się coraz więcej -- to jeszcze nie mamy żadnych konkretów związanych z premierą nowego sezonu. Na szczegóły musimy jeszcze chwilę poczekać, ale spodziewamy się jej jesienią tego roku. Cierpliwości.