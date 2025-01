Wielka awaria w PKP. Możesz mieć problemy z zakupem biletu

W mediach społecznościowych i na oficjalnej stronie PKP Intercity pojawiła się informacja o utrudnieniach z zakupem biletów na stronie e-IC oraz w aplikacji mobilnej PKP Intercity dostępnej na iOS i Androida. Jak czytamy w komunikacie:

W poniedziałek 27 stycznia w godzinach porannych z przyczyn zewnętrznych wystąpiła awaria skutkująca brakiem możliwości zakupu biletów systemie e-IC oraz aplikacji mobilnej PKP Intercity. Podróżni mają możliwość zakupu biletów przez strony i aplikacje naszych partnerów m.in. Bilkom czy Koleo, a także w kasach stacjonarnych. W pociągach konduktorzy sprzedają bilety bez opłaty pokładowej. Administratorzy pracują nad przywróceniem działania systemu e-IC. Przepraszamy za utrudnienia.

Taki sam komunikat widnieje na X (dawniej Twitter), z którego dowiadujemy się także, że administratorzy systemu intensywnie pracują nad przywróceniem pełnej funkcjonalności systemu e-IC.

Jak żyć, co poradzić? PKP Intercity uspokaja i proponuje korzystanie z systemów partnerów: Bilkom czy Koleo. Bez problemu ma być też w kasach na dworcach, choć zapewne spodziewajcie się gigantycznych kolejek. Co więcej, bilet będzie można kupić bezpośrednio w pociągu, a konduktorzy zostali poinstruowani, by nie naliczać opłat dodatkowych od tego typu biletów.

Kiedy awaria zostanie naprawiona? Tego nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że PKP Intercity monitoruje sytuację i będzie informować o kolejnych etapach przywrócenia systemów do pełnej funkcjonalności. Warto śledzić media społecznościowe oraz nas. Gdy tylko problemy zostaną rozwiązane, z pewnością o tym poinformujemy!