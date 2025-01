mObywatel z nowościami, na które warto było czekać. Skorzystają wszyscy

mObywatel to bez wątpienia jeden z najciekawszych projektów prowadzonych od lat. Aplikacja zyskuje na znaczeniu nie tylko pod względem użytkowników, ale przede wszystkim dzięki usługom i dokumentom w niej dostępnym. mDowód zastępujący w wielu sytuacjach plastikowy dowód osobisty, mPrawo Jazdy, czy możliwość zastrzeżenia numeru PESEL. Każda kolejna aktualizacja przynosi coś ciekawego. Nie inaczej jest w przypadku mObywatela w wersji 4.5, który właśnie zawitał do App Store i Google Play.

Najważniejszą zmianą w nowym mObywatelu jest przeprojektowany ekran logowania. Coś, co było zmorą wczesnych wersji aplikacji, stało się właśnie bardziej intuicyjne i przyjazne dla oka. Pamiętacie czasy, w których logowanie, np. biometrią, trzeba było zatwierdzać dodatkowym kodem PIN na iPhonie? Niepotrzebne utrudnianie bezpiecznego sposobu autoryzacji użytkownika przeszły do historii już w 2021 roku. Dziś do mObywatela można zalogować się znacznie szybciej i bez zbędnego komplikowania spraw. Teraz przyszła pora na uporządkowanie komunikatów wyświetlanych na ekranie logowania i przedstawienie ich w czytelny sposób:

Teraz komunikaty będą bardziej zrozumiałe, a nowoczesna i oszczędna estetyka elementów nawigacyjnych oraz ilustracji sprawi, że logowanie do aplikacji będzie jeszcze łatwiejsze i przyjemniejsze dla oka.

Nowości w mObywatelu. Zaktualizuj aplikację już teraz

Jednak to nie wszystko, gdyż w mObywatelu pojawia się jeszcze jedna nowość. To widżet, który pojawi się na ekranie głównym aplikacji użytkowników korzystających z usługi "Jakość powietrza" pozwalającej na monitorowanie sytuacji smogowej i poziomów zanieczyszczenia pochodzących z punktów pomiarowych rozmieszczonych w całej Polsce. Należy dodać, że widżet "Jakość powietrza" nie pojawi się od razu u wszystkich użytkowników aplikacji mObywatel, mimo zainstalowania najnowszej jej wersji. Twórcy tłumaczą to względami technicznymi:

Warto więc regularnie zaglądać do aplikacji i sprawdzać, czy widżet "Jakości powietrza" już się u was pojawia. Liczę, że w przyszłości pojawią się także powiadomienia na temat stanu powietrza w naszej okolicy. Dzięki temu moglibyśmy być informowania o niebezpiecznej sytuacji smogowej.

mObywatel w 2025. Czego możemy spodziewać się w aplikacji?

A to dopiero początek nowości na 2025 r. Ministerstwo Cyfryzacji i Centralny Ośrodek Informatyki stale pracują nad dalszym rozwojem mObywatela. Obecnie prowadzone są prace nad przynajmniej kilkunastoma usługami i dokumentami, które trafia do aplikacji w najbliższym czasie. To m.in.:

Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Legitymacja nauczyciela

Legitymacja komornika

Podpisywanie dokumentów profilem zaufanym i e-dowodem

Wniosek o dowód osobisty (swój i dziecka)

Dane zameldowania

Rozwój usługi Firma (zakładanie jednoosobowych działalności gospodarczych)

Rozwój usługi ePłatności

Dokumenty lokalne (np. karty mieszkańca) dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, które podpisały porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji

e-Doręczenia

mStłuczka

Twoje sprawy: statusy wniosków (o dowód, paszport i inne) obywatela

Dostęp do Rejestru Danych Kontaktowych

Powyższe nowości są w trakcie realizacji. Zaplanowane na przyszłość są również:

Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi

Zawieszanie i odwieszanie dowodu osobistego

Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego

Prawo wykonywania zawodu farmaceuty

Legitymacja doktoranta

Legitymacja emeryta-rencisty MSWiA