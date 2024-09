Polska kolej w zasięgu 5G? PKP PLK i partnerzy już nad tym pracują!

W jaki sposób zapewnić niezawodną, błyskawiczną i powszechną łączność na kolejowych szlakach? Obecnie stosowanym rozwiązaniem jest sieć GSM-R. Co będzie w przyszłości? Trwają prace nad zupełnie nową technologią, bazującą na sieci 5G. Jej testy ruszą już w przyszłym roku. I to w Polsce!

PKP Polskie Linie Kolejowe i Ericsson przetestują kolejowe 5G

Future Railway Mobile Communications System, w skrócie FRMCS, to nic innego, jak standard łączności kolejowej wykorzystujący sieć 5G. Plany firmy Ericsson zakładają, że po raz pierwszy zostanie komercyjnie wdrożony w 2028 roku. Zanim do tego dojdzie, konieczne jest przeprowadzenie niezbędnych testów. Właśnie takich, jakie już wkrótce ruszą w Polsce. Dzięki współpracy między Ericssonem, PKP PLK i NetWorks (operator infrastruktury T-Mobile i Orange) prace rozpoczną się już w 2025 roku. Co konkretnie zostanie przetestowane i gdzie odbędą się testy?

5G na kolei: testy na torze doświadczalnym PKP

Za przeprowadzenie testów będą odpowiedzialni przede wszystkim pracownicy Ericssona. Stosowne wsparcie udzielą m.in. zespoły funkcjonujące w polskich biurach firmy, mieszczących się w Łodzi i Krakowie. Na miejsce przeprowadzenia testów wybrano doświadczalny tor Instytutu Kolejnictwa w Żmigrodzie niedaleko Wrocławia. Podczas testów uruchomiona zostanie łączność FRMCS w dedykowanym pasmie n101 (1900 MHz). Przetestowane będzie również połączenie między siecią kolejową a infrastrukturą 5G SA, którą uruchomi NetWorks.

Dwa lata testów sieci FRMCS w Żmigrodzie

Zgodnie z zawartym podczas targów InnoTrans porozumieniem, przygotowania do testów ruszą jeszcze w 2024 roku. Przewiduje się, że całość prac potrwa do połowy 2027 roku. Sieć zapewniająca bezpośrednie, szybkie połączenie między pojazdami uczestniczącymi w ruchu kolejowym to większe bezpieczeństwo pasażerów, dlatego pozostaje mieć nadzieję, że innowacja zostanie komercyjnie wdrożona również w Polsce.

Źródło: Ericsson