Google nie próżnuje jeżeli chodzi o rozwój przeglądarki Chrome. Internetowy gigant w najnowszej wersji wprowadza trzy zupełnie nowe funkcje, które mają na celu znacznie usprawnić szeroko pojęte doświadczenia użytkowników. Nie jest tajemnicą, że Chrome jest najpopularniejszą przeglądarką na świecie i każda, nawet najdrobniejsza, zmiana — wpływać będzie na codzienność milionów użytkowników. Obok tych zmian jednak nikt nie będzie w stanie przejść obojętnie. widać, że Google bardzo poważnie potraktowało kwestię związana z wplataniem sztucznej inteligencji we wszystkich swoich projektach — i Chrome nie jest tutaj żadnym wyjątkiem.

Chrome przeszukiwanie historii

Nowe funkcje w przeglądarce Chrome. Jakie zmiany przynosi aktualizacja?

W najświeższym wpisie na oficjalnym blogu produktowym, Google ogłosiło szereg nowości które trafiają do ich przeglądarki Chrome. Wśród nich znalazły się:

Zaawansowane wyszukiwanie za pomocą Obiektywu Google (ang. Google Lens) : Pierwszą nowością jest możliwość wyszukiwania przy użyciu Obiektywu Google, czyli zaawansowanych opcji wizualnego wyszukiwania. Teraz użytkownicy przeglądarki będą mogli wybrać ikonę odpowiedzialną za aktywację Obiektywu bezpośrednio w pasku adresu. Następnie wystarczy zaznaczyć dowolny, widoczny, element w zakładce, w tym obiekty na zdjęciach, by rozpocząć wyszukiwanie. Po dokonaniu wyboru, w bocznym panelu pojawią się dopasowane wyniki, które można dodatkowo filtrować, dodając więcej szczegółów.

Zupełnie nowa jakość wyszukiwanie w historii przeglądania: kolejną istotną zmianą są nowe opcje związane z bardziej efektywnym wyszukiwaniem w historii przeglądania. Użytkownicy będą mogli z poziomu Chrome łatwo docierać do serwisów które odwiedzili, nawet jeśli nie zostały one zapisane jako zakładki. Dzięki wykorzystaniu naturalnego języka, sztuczna inteligencja będzie w stanie zrozumieć złożone pytania. Wśród przykładów padają tak skomplikowane scenariusze jak: „Jak nazywała się ta lodziarnia, którą oglądałem w zeszłym tygodniu?". Na ekranie mamy otrzymać odpowiedzi w formie wcześniej odwiedzanych stron. Google dość mocno podkreśla, że to jedna z nowości która nie jest standardem i jest "całkowicie opcjonalna". Co ważne: dane przeglądania w trybie incognito nie będą gromadzone i wykorzystywane.

Porównywanie kart: nie mam najmniejszych wątpliwości, że porównywanie kart to będzie ulubiona nowość wielu użytkowników. Bowiem to zdecydowanie najbardziej praktyczne z narzędzi, które pozwoli usprawnić proces zakupowy. Jak? Zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji od Google wygenerują przegląd wielu produktów wyświetlanych w różnych kartach. Przeglądarka odda w nasze ręce szczegółowe informacje o każdym z produktów na jednej stronie, w tym kluczowych specyfikacji, podsumowań i ocen recenzji. Tak łatwo jeszcze... nigdy nie było? Jeżeli to podziała tak sprawnie jak Google zapowiada, to nawet wybór komputera z ciągiem losowy znaków w nazwie nie będzie już horrorem.

Chrome porównywanie produktów

Nowe funkcje trafiają już do przeglądarki Google Chrome i nie da się ukryć, że to właśnie takie małe-wielkie zmiany są tym, za co kochamy współczesne rozwiązania. Bez nich żyło się dobrze — z nimi będzie... jeszcze lepiej!