Praktyczna zmiana w przeglądarce Chrome. Warto o niej wiedzieć

Dostosuj menu. Nowa opcja już dostępna na iPhone'ach i iPadach

Każdorazowo gdy wybieramy skrót ukryty pod trzeba kropkami, otwiera się dość pokaźnych rozmiarów menu. To tam znajdują się polecenia takie jak dodaj do zakładek, dodaj do listy, przetłumacz czy znajdź na stronie. Teraz w wersji na iOS oraz iPadOS użytkownicy otrzymali możliwość jego dostosowania do własnego widzimisię. Wybierając opcję "dostosuj menu" (dostępną od teraz tuż pod nim), mamy do dyspozycji pełną dowolność przeranżowania tamtejszej przestrzeni. Możemy nie tylko zmieniać kolejność, ale także dodawać i usuwać elementy które są nad nim.

Menu Chrome

To jedna z tych zmian, które dla wielu okazać się mogą zupełnie przełomowe. Przede wszystkim dlatego, że nareszcie mogą tak istotny element aplikacji po którą sięgają na co dzień przearanżować po swojemu. Fajnie że Google dość solidnie podchodzi nie tylko do rozwoju funkcji najpopularniejszej przeglądarki na świecie, ale także jej UX oraz UI.

Niestety — mniej pozytywna wiadomość jest taka, że zmiany te dostępne są wyłącznie w wersji Chrome na iPadOS oraz iOS. Użytkownicy Androida wciąż nie mają możliwości dostosowania tegoż menu, ale kto wie. Może i oni któregoś dnia doczekają się wsparcia dla dostosowywania tego menu. Bo trzeba przyznać, że obecnie jest tam ono nienaturalnie długie, co dla wielu może być drażniące.